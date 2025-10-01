ua en ru
Ср, 01 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

У Путина анонсировали переговоры с США "по раздражителям": что известно

Москва, Среда 01 октября 2025 15:06
UA EN RU
У Путина анонсировали переговоры с США "по раздражителям": что известно Фото: заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков (Getty Images)
Автор: Маловичко Юлия

Переговоры России с Вашингтоном по устранению "раздражителей" в отношениях стран точно пройдут до конца осени, однако пока точных дат нет.

Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков, сообщает РБК-Украина со ссылкой на SkyNews.

Речь идет о третьем раунде переговоров между США и РФ, направленном на обсуждение путей преодоления "раздражителей" в отношениях двух стран.

"До конца осени он точно состоится. Дат сейчас нет, и все это в процессе обсуждения находится", - сказал Рябков в комментарии росСМИ.

О переговорах о завершении войны в Украине речь не шла: последний раз этому вопросу был посвящен саммит лидеров стран на Аляске, который прошел в августе.

Предыдущие раунды переговоров США и России

27 февраля и 10 апреля в Стамбуле прошли переговоры, посвященные нормализации условий работы посольств России и США и обсуждению путей преодоления раздражителей в отношениях двух стран.

Делегацию РФ на первом и втором раундах консультаций возглавлял нынешний посол в Вашингтоне Александр Дарчиев, американскую - заместитель помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Соната Коултер.

Первая встреча за закрытыми для прессы дверями длилась более шести часов, продолжительность переговоров во время второго раунда составила пять с половиной часов.

Переговоры США и России об Украине

Напомним, глава Белого дома Дональд Трамп угрожает РФ санкциями и тарифами в случае, если не будет мирного урегулирования войны в Украине.

Однако конкретных шагов против Москвы Трамп так и не сделал после последней встречи с российским диктатором Владимиром Путиным на Аляске.

В сентябре 2025 года Трамп признал, что завершение войны в Украине оказалось значительно сложнее, чем он ожидал.

Сегодня стало известно, что Трампу надоели постоянные переговоры с Путиным об Украине, поскольку результата они не дают. Об этом заявил президент Эстонии Алар Карис.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Соединенные Штаты Америки
Новости
В Одессе проведут масштабную проверку после ливня, который привел к гибели людей
В Одессе проведут масштабную проверку после ливня, который привел к гибели людей
Аналитика
"Завидую тем, кто думает, что скоро конец войны": истории защитников от АТО и до сегодняшнего дня
Василина Копыткокорреспондент РБК-Украина "Завидую тем, кто думает, что скоро конец войны": истории защитников от АТО и до сегодняшнего дня