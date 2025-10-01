У Путина анонсировали переговоры с США "по раздражителям": что известно

Переговоры России с Вашингтоном по устранению "раздражителей" в отношениях стран точно пройдут до конца осени, однако пока точных дат нет.

Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков, сообщает РБК-Украина со ссылкой на SkyNews.

Речь идет о третьем раунде переговоров между США и РФ, направленном на обсуждение путей преодоления "раздражителей" в отношениях двух стран.

"До конца осени он точно состоится. Дат сейчас нет, и все это в процессе обсуждения находится", - сказал Рябков в комментарии росСМИ.

О переговорах о завершении войны в Украине речь не шла: последний раз этому вопросу был посвящен саммит лидеров стран на Аляске, который прошел в августе.

Предыдущие раунды переговоров США и России

27 февраля и 10 апреля в Стамбуле прошли переговоры, посвященные нормализации условий работы посольств России и США и обсуждению путей преодоления раздражителей в отношениях двух стран.

Делегацию РФ на первом и втором раундах консультаций возглавлял нынешний посол в Вашингтоне Александр Дарчиев, американскую - заместитель помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Соната Коултер.

Первая встреча за закрытыми для прессы дверями длилась более шести часов, продолжительность переговоров во время второго раунда составила пять с половиной часов.