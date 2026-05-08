РФ тайно восстанавливает военную базу в сирийском Тартусе
Российская Федерация начала процесс восстановления своей военно-морской базы в сирийском Тартусе. Флот Кремля снова закрепляется в стратегически важном регионе после ухода американцев.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на профессиональный морской портал The Maritime Executive.
Последние маневры кораблей РФ свидетельствуют о подготовке к долгосрочному базированию после длительной паузы, отмечает портал. Долгое время российское присутствие в регионе было минимальным и в море находился только один корвет "Стойкий" (F545).
Однако его маршрут оказался странным: корабль обошел всю Африку и участвовал в учениях в Кейптауне. Он заходил на Сейшельские острова и в Иран. Вместо возвращения домой после изнурительного похода корвет остался у сирийских берегов.
Ранее российские походы в Сирию напоминали обычные заходы в порты. Теперь корабли занимают причалы на постоянной основе. "Стойкий" неделями стоит у пирсов, которые предназначены для постоянной флотилии.
Политическая ситуация в Дамаске тоже способствует россиянам. В декабре 2024 года действие военных соглашений приостанавливали, однако сейчас их восстановили. Этому поспособствовал вывод последних американских подразделений из Сирии в середине апреля. Теперь российские военные чувствуют себя хозяевами на сирийском побережье, говорится в материале.
Тайный конвой и маскировка в море
Главным доказательством восстановления базы стало движение большого логистического конвоя. Его сопровождает мощный фрегат "Адмирал Касатонов" (F461). Это современный боевой корабль с внушительным вооружением. В составе группы идут три судна, которые уже находятся под международными санкциями.
В конвой входят следующие суда:
- танкер-продуктовоз "Генерал Скобелев";
- грузовое судно "Спарта";
- нефтеналивное судно "Академик Пашин".
Эти корабли обычно перевозят оружие и военные ресурсы и их поведение в море является крайне подозрительным. Например, танкер "Генерал Скобелев" намеренно подделывает сигналы системы AIS. Судно делает вид, что до сих пор находится в акватории Балтийского моря, хотя на самом деле оно уже прошло Гибралтарский пролив. Эксперты уверены, что конвой направляется именно в Тартус.
