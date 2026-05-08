ua en ru
Пт, 08 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Реформа ВСУ Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

РФ тайно восстанавливает военную базу в сирийском Тартусе

03:40 08.05.2026 Пт
2 мин
В море заметили таинственный конвой РФ с боевыми кораблями
aimg Филипп Бойко
РФ тайно восстанавливает военную базу в сирийском Тартусе Фото: военный корабль флота РФ (росСМИ)
Выбирайте проверенное - добавьте РБК-Украина в любимые источники в Google

Российская Федерация начала процесс восстановления своей военно-морской базы в сирийском Тартусе. Флот Кремля снова закрепляется в стратегически важном регионе после ухода американцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на профессиональный морской портал The Maritime Executive.

Читайте также: Ближневосточная "Швеция": Сирия заявила о нейтралитете на фоне эскалации в регионе

Последние маневры кораблей РФ свидетельствуют о подготовке к долгосрочному базированию после длительной паузы, отмечает портал. Долгое время российское присутствие в регионе было минимальным и в море находился только один корвет "Стойкий" (F545).

Однако его маршрут оказался странным: корабль обошел всю Африку и участвовал в учениях в Кейптауне. Он заходил на Сейшельские острова и в Иран. Вместо возвращения домой после изнурительного похода корвет остался у сирийских берегов.

Ранее российские походы в Сирию напоминали обычные заходы в порты. Теперь корабли занимают причалы на постоянной основе. "Стойкий" неделями стоит у пирсов, которые предназначены для постоянной флотилии.

Политическая ситуация в Дамаске тоже способствует россиянам. В декабре 2024 года действие военных соглашений приостанавливали, однако сейчас их восстановили. Этому поспособствовал вывод последних американских подразделений из Сирии в середине апреля. Теперь российские военные чувствуют себя хозяевами на сирийском побережье, говорится в материале.

Тайный конвой и маскировка в море

Главным доказательством восстановления базы стало движение большого логистического конвоя. Его сопровождает мощный фрегат "Адмирал Касатонов" (F461). Это современный боевой корабль с внушительным вооружением. В составе группы идут три судна, которые уже находятся под международными санкциями.

В конвой входят следующие суда:

  • танкер-продуктовоз "Генерал Скобелев";
  • грузовое судно "Спарта";
  • нефтеналивное судно "Академик Пашин".

Эти корабли обычно перевозят оружие и военные ресурсы и их поведение в море является крайне подозрительным. Например, танкер "Генерал Скобелев" намеренно подделывает сигналы системы AIS. Судно делает вид, что до сих пор находится в акватории Балтийского моря, хотя на самом деле оно уже прошло Гибралтарский пролив. Эксперты уверены, что конвой направляется именно в Тартус.

Что еще актуального известно о Сирии

Для Сирии именно РФ стала основным поставщиком нефти. Как мы уже сообщали, поставки нефти из России в Сирию в 2026 году выросли на 75% - до примерно 60 000 баррелей в сутки.

Тем временем Германия хочет вернуть в Сирию сотни тысяч беженцев. Эту тему на встрече обсудили глава правительства ФРГ Фридрих Мерц и президент Сирии Ахмед аль-Шараа.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Российская Федерация Война в Сирии
Новости
Украина хочет получить данные о своих гражданах в ЕС для подготовки к возвращению
Украина хочет получить данные о своих гражданах в ЕС для подготовки к возвращению
Аналитика
"Мы не придумали ничего нового": соавтор Гражданского кодекса 2.0 о резонансе проекта
Дмитрий Олейник, Дмитрий Левицкий "Мы не придумали ничего нового": соавтор Гражданского кодекса 2.0 о резонансе проекта