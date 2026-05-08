РФ таємно відновлює військову базу у сирійському Тартусі

Російська Федерація розпочала процес відновлення своєї військово-морської бази в сирійському Тартусі. Флот Кремля знову закріплюється у стратегічно важливому регіоні після відходу американців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на фаховий морський портал The Maritime Executive .

Останні маневри кораблів РФ свідчать про підготовку до довгострокового базування після тривалої паузи, зазначає портал. Довгий час російська присутність у регіоні була мінімальною й у морі перебував лише один корвет "Стойкий" (F545).

Проте його маршрут виявився дивним: корабель обійшов усю Африку та брав участь у навчаннях у Кейптауні. Він заходив на Сейшельські острови та до Ірану. Замість повернення додому після виснажливого походу корвет залишився біля сирійських берегів.

Раніше російські походи до Сирії нагадували звичайні заходи в порти. Тепер кораблі займають причали на постійній основі. "Стойкий" тижнями стоїть біля пірсів, які призначені для постійної флотилії.

Політична ситуація в Дамаску теж сприяє росіянам. У грудні 2024 року дію військових угод призупиняли, проте зараз їх відновили. Цьому посприяло виведення останніх американських підрозділів із Сирії в середині квітня. Тепер російські військові почуваються господарями на сирійському узбережжі, йдеться у матеріалі.

Таємний конвой та маскування в морі

Головним доказом відновлення бази став рух великого логістичного конвою. Його супроводжує потужний фрегат "Адмірал Касатонов" (F461). Це сучасний бойовий корабель зі значним озброєнням. У складі групи йдуть три судна, які вже перебувають під міжнародними санкціями.

До конвою входять такі судна:

танкер-продуктовоз "Генерал Скобелєв";

вантажне судно "Спарта";

нафтоналивник "Академік Пашин".

Ці кораблі зазвичай перевозять зброю та військові ресурси і їхня поведінка в морі є вкрай підозрілою. Наприклад, танкер "Генерал Скобелєв" навмисно підробляє сигнали системи AIS. Судно вдає, що досі перебуває в акваторії Балтійського моря, хоча насправді воно вже пройшло Гібралтарську протоку. Експерти впевнені, що конвой прямує саме до Тартуса.