Германия планирует вернуть в Сирию сотни тысяч беженцев, - Мерц

Германия заинтересована в том, чтобы сирийские беженцы возвращались домой. Эту тему на встрече обсудили глава правительства ФРГ Фридрих Мерц и президент Сирии Ахмед аль-Шараа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Что касается встречи лидеров, это был торжественный прием для бывшего главы исламистской группировки: правительственный квартал вокруг канцелярии в Берлине в этот понедельник был в значительной степени перекрыт, а временного президента Сирии Ахмеда аль-Шараа приняли как канцлер Фридрих Мерц (ХДС), так и глава государства Франк-Вальтер Штайнмайер.

Впрочем, не все политические обозреватели были этим довольны. Самый главный таблоид страны Bild в понедельник сообщил, что лидер разрушенной войной страны остановился в пятизвездочном отеле в немецкой столице, назвав это "самым противоречивым государственным визитом года".

Газета также утверждает, что аль-Шараа при заселении в отель встречали сторонники, которые выкрикивали 2Аллаху Акбар" ("Бог велик").

Балансировка правительства Германии

Аль-Шараа обвиняют в серьезных нарушениях прав человека еще со времен до свержения многолетнего правителя Башара Асада - а в отдельных случаях и после этого.

43-летний аль-Шараа ранее командовал группировкой "Фронт ан-Нусра", которая когда-то была связана с террористической сетью "Аль-Каида". В то же время представители правительства Германии уже несколько дней подчеркивают, что нынешний временный президент является ключевым партнером в вопросах Сирии.

Поэтому Германия и Сирия совместно работают над тем, чтобы поощрить сирийцев вернуться домой. Они должны играть важную роль, заявил Мерц во время совместной пресс-конференции в понедельник. По его словам, будет создана "совместная рабочая группа", а немецкая делегация посетит Сирию уже через несколько дней.

Мерц удивил журналистов, заявив, что хочет, чтобы 80% сирийцев в Германии вернулись домой в течение следующих трех лет.

Более чем через год после свержения Асада и завершения гражданской войны общие условия в Сирии "существенно улучшились", сказал он, добавив, что все, кто больше не имеет права на проживание в Германии, должны вернуться в Сирию. Особенно это касается тех, "кто злоупотребляет нашим гостеприимством" и не соблюдает немецкие законы".