Россия стала основным поставщиком нефти в Сирию, - Reuters

Россия стала основным поставщиком нефти в Сирию, несмотря на то, что она укрывает бывшего сирийского диктатора Башара Асада.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Согласно расчетам агентства, основанным на официальных объявлениях и данных отслеживания судов на LSEG, MarineTraffic и Shipnext, поставки нефти из России в Сирию в 2026 году выросли на 75% до примерно 60 000 баррелей в день.

Эти объемы занимают незначительную долю в российском экспорте, но стали основными для Сирии, где внутренняя добыча значительно отстает от спроса.

Крупнейшее сирийское месторождение аль-Омар в провинции Дейр-эз-Зор дает около 5000 баррелей в сутки, а общая добыча страны в 2025 году составила примерно 35 000 баррелей в сутки, что значительно меньше довоенных 350 000.

При этом потребности Сирии составляют 120 000-150 000 баррелей в сутки, тогда как дополнительно около 50 000 баррелей, по оценкам чиновников, поступают контрабандой из Ливана.

Россия в 2025 году поставила в Сирию 19 партий нефти объемом 16,8 млн баррелей (примерно 46 000 баррелей в сутки), свидетельствуют данные Kpler и одного из чиновников. Поставки осуществляются танкерами, которые находятся под западными санкциями.

До падения режима Асада в 2024 году основным продавцом нефти в страну был Иран, однако после смены власти поставки прекратились.

Представитель государственной Сирийской нефтяной компании (SPC) сообщил, что Дамаск пытается диверсифицировать поставки и хотел заключить сделку с Турцией, но безуспешно.

Двое аналитиков и трое сирийских чиновников заявили Reuters, что эта торговля является следствием экономической необходимости для Дамаска, а Москве дает влияние в стране, где она сохраняет две военные базы.

Сирийский экономист Карам Шаара отметил, что такая торговля может сделать энергетический сектор Сирии уязвимым к восстановлению западных санкций.