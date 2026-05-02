ua en ru
Сб, 02 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Реформа ВСУ Drone Deals Атака на Тернополь Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Россия стала основным поставщиком нефти в Сирию, - Reuters

13:50 02.05.2026 Сб
2 мин
Поставки в 2026 году выросли на 75% в 2026 году
aimg Татьяна Степанова
Фото: Россия стала основным поставщиком нефти в Сирию (Getty Images)
Выбирайте проверенное - добавьте РБК-Украина в любимые источники в Google

Россия стала основным поставщиком нефти в Сирию, несмотря на то, что она укрывает бывшего сирийского диктатора Башара Асада.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Согласно расчетам агентства, основанным на официальных объявлениях и данных отслеживания судов на LSEG, MarineTraffic и Shipnext, поставки нефти из России в Сирию в 2026 году выросли на 75% до примерно 60 000 баррелей в день.

Эти объемы занимают незначительную долю в российском экспорте, но стали основными для Сирии, где внутренняя добыча значительно отстает от спроса.

Крупнейшее сирийское месторождение аль-Омар в провинции Дейр-эз-Зор дает около 5000 баррелей в сутки, а общая добыча страны в 2025 году составила примерно 35 000 баррелей в сутки, что значительно меньше довоенных 350 000.

При этом потребности Сирии составляют 120 000-150 000 баррелей в сутки, тогда как дополнительно около 50 000 баррелей, по оценкам чиновников, поступают контрабандой из Ливана.

Россия в 2025 году поставила в Сирию 19 партий нефти объемом 16,8 млн баррелей (примерно 46 000 баррелей в сутки), свидетельствуют данные Kpler и одного из чиновников. Поставки осуществляются танкерами, которые находятся под западными санкциями.

До падения режима Асада в 2024 году основным продавцом нефти в страну был Иран, однако после смены власти поставки прекратились.

Представитель государственной Сирийской нефтяной компании (SPC) сообщил, что Дамаск пытается диверсифицировать поставки и хотел заключить сделку с Турцией, но безуспешно.

Двое аналитиков и трое сирийских чиновников заявили Reuters, что эта торговля является следствием экономической необходимости для Дамаска, а Москве дает влияние в стране, где она сохраняет две военные базы.

Сирийский экономист Карам Шаара отметил, что такая торговля может сделать энергетический сектор Сирии уязвимым к восстановлению западных санкций.

Напомним, ранее Служба внешней разведки Украины сообщила о планах России увеличить количество нефтяных танкеров, которые будут ходить под российским флагом.

В то же время новый пакет антироссийских санкций, который готовит Европейский Союз, должен заблокировать российский "теневой флот", который позволяет стране-агрессору получать доходы от нефти.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Российская Федерация НАФТА Война в Сирии
Новости
Морпехи США взяли пример с ВСУ и наконец закупили себе FPV-дроны
Морпехи США взяли пример с ВСУ и наконец закупили себе FPV-дроны
Аналитика
"Ни одна задача не стоит бессмысленной потери людей": военные 1 ОШП о дронах и цене победы
"Ни одна задача не стоит бессмысленной потери людей": военные 1 ОШП о дронах и цене победы