"Проблема появилась не сегодня": МИД озвучил цели китайских спутников над Украиной
Китайские спутники над Украиной наблюдаются уже не впервые, а их цель - мониторинг важных объектов в контексте российской агрессии.
Об этом заявил спикер МИД Украины Георгий Тихий на брифинге, передает корреспондент РБК-Украина.
"Мы видели, как китайские спутники применяются для мониторинга, для наблюдения за различными объектами в контексте российской агрессии. То есть мы понимаем, что это наблюдение за какими-то очень конкретными, например, подстанциями АЭС. Мы видели такое раньше, не сейчас, раньше. Поэтому, к сожалению, эта проблема не сегодня появилась", - заявил Тихий.
Он также добавил, что о нахождении и деятельности китайских спутников над Украиной сообщается не только Пекину, но и нашим партнерам.
"Считаем, что это еще раз подчеркивает неделимость безопасности, показывает, что война России против Украины касается далеко не только Украины, но и выходит далеко за ее пределы. Путин привлекает другие страны, непосредственно привлекает Иран и Северную Корею, но также ряд других стран к своей войне", - добавил спикер МИД.
Тихий подчеркнул, что подобные инциденты в контексте российской войны имеют далеко идущие последствия - не только для безопасности Европы, но и Юго-Восточной Азии, Индо-Тихоокеанского региона, Ближнего Востока.
"То есть эта война значительно шире только Украины. В таком ключе мы доносим это партнерам", - отметил он.
Китайские спутники в Украине
Напомним, во время массированного обстрела 5 октября над Львовской областью зафиксировали минимум три китайских разведывательных спутника.
Речь идет о китайских Yaogan 33, Yaogan 33-03 и Yaogan 33-04, которые пролетели над регионом девять раз.
Китайские разведывательные спутники способны выполнять оптическую, радиолокационную и радиоэлектронную разведку.
Китай передает разведданные РФ
Сотрудник Службы внешней разведки Украины Олег Александров заявил недавно о факте получения РФ спутниковых данных от Китая.
Эти разведывательные данные использовались для нанесения ракетных ударов страной-агрессором и касались объектов иностранных инвесторов.
В Кремле прокомментировали информацию о получении спутниковых данных об Украине от Китая.
Как заявил пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков, Россия имеет собственные возможности, в том числе космические, для всех задач в рамках "специальной военной операции".