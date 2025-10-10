ua en ru
Пт, 10 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

"Проблема появилась не сегодня": МИД озвучил цели китайских спутников над Украиной

Киев, Пятница 10 октября 2025 18:56
UA EN RU
"Проблема появилась не сегодня": МИД озвучил цели китайских спутников над Украиной Фото: спикер МИД Георгий Тихий (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Маловичко Юлия

Китайские спутники над Украиной наблюдаются уже не впервые, а их цель - мониторинг важных объектов в контексте российской агрессии.

Об этом заявил спикер МИД Украины Георгий Тихий на брифинге, передает корреспондент РБК-Украина.

"Мы видели, как китайские спутники применяются для мониторинга, для наблюдения за различными объектами в контексте российской агрессии. То есть мы понимаем, что это наблюдение за какими-то очень конкретными, например, подстанциями АЭС. Мы видели такое раньше, не сейчас, раньше. Поэтому, к сожалению, эта проблема не сегодня появилась", - заявил Тихий.

Он также добавил, что о нахождении и деятельности китайских спутников над Украиной сообщается не только Пекину, но и нашим партнерам.

"Считаем, что это еще раз подчеркивает неделимость безопасности, показывает, что война России против Украины касается далеко не только Украины, но и выходит далеко за ее пределы. Путин привлекает другие страны, непосредственно привлекает Иран и Северную Корею, но также ряд других стран к своей войне", - добавил спикер МИД.

Тихий подчеркнул, что подобные инциденты в контексте российской войны имеют далеко идущие последствия - не только для безопасности Европы, но и Юго-Восточной Азии, Индо-Тихоокеанского региона, Ближнего Востока.

"То есть эта война значительно шире только Украины. В таком ключе мы доносим это партнерам", - отметил он.

Китайские спутники в Украине

Напомним, во время массированного обстрела 5 октября над Львовской областью зафиксировали минимум три китайских разведывательных спутника.

Речь идет о китайских Yaogan 33, Yaogan 33-03 и Yaogan 33-04, которые пролетели над регионом девять раз.

Китайские разведывательные спутники способны выполнять оптическую, радиолокационную и радиоэлектронную разведку.

Китай передает разведданные РФ

Сотрудник Службы внешней разведки Украины Олег Александров заявил недавно о факте получения РФ спутниковых данных от Китая.

Эти разведывательные данные использовались для нанесения ракетных ударов страной-агрессором и касались объектов иностранных инвесторов.

В Кремле прокомментировали информацию о получении спутниковых данных об Украине от Китая.

Как заявил пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков, Россия имеет собственные возможности, в том числе космические, для всех задач в рамках "специальной военной операции".

Читайте РБК-Украина в Google News
МИД Украины Китай
Новости
Путин послал миру "тупой сигнал" новым ударом по энергетике Украины, - МИД
Путин послал миру "тупой сигнал" новым ударом по энергетике Украины, - МИД
Аналитика
"Томагавки" от Трампа. Передадут ли США ракеты Украине и что это изменит
Дмитрий Левицкийкорреспондент РБК-Украина "Томагавки" от Трампа. Передадут ли США ракеты Украине и что это изменит