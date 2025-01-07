Есть ли угроза вторжения в Украину белорусских войск: в ЦПД ответили
В настоящее время угрозы вторжения регулярных войск Беларуси со своей территории в Украину нет. ВСУ контролируют ситуацию на границе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram руководителя Центра противодействия дезинформации (ЦПД) Андрея Коваленко.
"По состоянию на сейчас угрозы вторжения регулярных войск Беларуси со стороны этой страны нет", - написал Коваленко.
Он отметил, что информация отдельных пабликов о наращивании войск Беларуси по ту сторону границы не означает создание ударных группировок и подготовку к наступательным действиям.
"Силы обороны Украины полностью контролируют ситуацию в приграничье", - подчеркнул руководитель ЦПД.
Напомним, сегодня, 7 января, стало известно, что Беларусь наращивает военное присутствие в приграничье с Украиной. Туда были переброшены дополнительные войска.
Подразделения Сухопутных войск Вооруженных сил Беларуси были переброшены в Столинский, Лельчицкий, Мозырский и Гомельский районы.
Также известно, что в конце декабря из России в Беларусь прилетал военно-транспортный самолет Ил-76 ВКС РФ.
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