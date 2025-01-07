Есть ли угроза вторжения в Украину белорусских войск: в ЦПД ответили

Фото: угрозы вторжения войск Беларуси в Украину нет (Getty Images)

В настоящее время угрозы вторжения регулярных войск Беларуси со своей территории в Украину нет. ВСУ контролируют ситуацию на границе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram руководителя Центра противодействия дезинформации (ЦПД) Андрея Коваленко.

"По состоянию на сейчас угрозы вторжения регулярных войск Беларуси со стороны этой страны нет", - написал Коваленко. Он отметил, что информация отдельных пабликов о наращивании войск Беларуси по ту сторону границы не означает создание ударных группировок и подготовку к наступательным действиям. "Силы обороны Украины полностью контролируют ситуацию в приграничье", - подчеркнул руководитель ЦПД.