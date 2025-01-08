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Беларусь проведет военные учения недалеко от границы с Украиной

Среда 08 января 2025 12:39
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Беларусь проведет военные учения недалеко от границы с Украиной Иллюстративное фото: Беларусь проведет военные учения у границы с Украиной (t.me/modmilby)
Автор: Наталья Кава

Беларусь проведет военные сборы недалеко от границы с Украиной. Они продлятся до 31 января.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Беларуси.

По данным белорусского Минобороны, с 8 по 31 января под руководством председателя Гомельского районного исполнительного комитета проводится учебный сбор с военнообязанными территориальных войск.

В ходе сбора планируется осуществить:

  • прием военнообязанных территориальных войск и их всестороннее обеспечение с задействованием местной базы мобилизационного развертывания;
  • восстановление навыков командного состава территориальных войск в управлении подчиненными;
  • подготовку военнообязанных к выполнению задач, в частности совместно с инженерными подразделениями Вооруженных Сил.

Беларусь проведет военные учения недалеко от границы с Украиной

Военные учения в Беларуси

С начала полномасштабного вторжения в Украину Беларусь активно поддерживает российский режим. На ее территории базируются российские войска, авиация и военная техника.

Кроме того, белорусские власти участвуют в провокациях, повторяя обвинения Кремля в адрес Украины, в частности о якобы нарушении воздушного пространства. Минск также сообщил о переброске дополнительных сил к украинской границе.

Ранее мы писали о том, что на территории Беларуси проводились военные учения, которые продолжались до 31 декабря. Из-за этого в Ровенской и Волынской областях могли участиться воздушные тревоги.

Отмечается, что в случае запуска ракет с территории Белоруссии, они за считанные минуты могут достичь украинского региона.

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