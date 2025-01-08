Беларусь проведет военные учения недалеко от границы с Украиной

Иллюстративное фото: Беларусь проведет военные учения у границы с Украиной (t.me/modmilby)

Беларусь проведет военные сборы недалеко от границы с Украиной. Они продлятся до 31 января.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Беларуси.

По данным белорусского Минобороны, с 8 по 31 января под руководством председателя Гомельского районного исполнительного комитета проводится учебный сбор с военнообязанными территориальных войск. В ходе сбора планируется осуществить: прием военнообязанных территориальных войск и их всестороннее обеспечение с задействованием местной базы мобилизационного развертывания;

восстановление навыков командного состава территориальных войск в управлении подчиненными;

подготовку военнообязанных к выполнению задач, в частности совместно с инженерными подразделениями Вооруженных Сил. Военные учения в Беларуси С начала полномасштабного вторжения в Украину Беларусь активно поддерживает российский режим. На ее территории базируются российские войска, авиация и военная техника. Кроме того, белорусские власти участвуют в провокациях, повторяя обвинения Кремля в адрес Украины, в частности о якобы нарушении воздушного пространства. Минск также сообщил о переброске дополнительных сил к украинской границе.