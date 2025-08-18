РФ и Беларусь могут признать спонсорами терроризма из-за похищения украинских детей, - NBC

Россия похищает украинских детей

Напомним, что с 2014 года дети с оккупированных Луганской и Донецкой, областей, а также Крыма - систематически вывозились в разные регионы Российской Федерации.

В прошлом году в СМИ появилась информация, что по данным правозащитников, к вывозу из Украины детей причастна также Беларусь. Причем это происходит напрямую под покровительством самопровозглашеного главы Беларуси Александра Лукашенко.

Ранее мы писали, что в РФ вообще создали "онлайн-каталог" украинских детей, которые в основном вывезены из оккупации. В нем российским семьям предлагают выбрать ребенка на усыновление по цвету глаз, волос и другим параметрам.

Отметим, что с начала полномасштабной войны Россия вывезла из Украины более 19,5 тысячи детей. Такие данные озвучил омбудсмен по правам человека Дмитрий Лубинец.

Причем именно похищение украинских детей стало причиной для выдачи Международным уголовным судом в Гааге ордера на арест российского диктатора Владимира Путина, а также уполномоченной по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой.

Добавим, что украинская власть и волонтеры борются за возвращение украинских детей из России. В этом процессе есть успехи. В частности, недавно удалось вернуть 11 человек.