Во время обстрела дронами в Кропивницком работала ПВО
Во время российской атаки дронами в Кропивницком отработала система ПВО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Кировоградской ОВА Андрея Райковича.
По словам главы, в Кропивницком и Кропивницком районе отработала ПВО. Предварительно - без пострадавших.
"Отработала ПВО в городе Кропивницком и Кропивницком районе. Предварительно - без пострадавших. Тревогу не игнорируем", - написал Райкович.
Ночная атака Украины российскими дронами
В ночь на 2 февраля в некоторых областях Украины власти объявляли воздушную тревогу. По сообщениям Воздушных сил ВСУ была угроза беспилотников.
Так тревога была в южных и восточных регионах Украины. Взрывы слышали жители Кривого Рога и Кропивницкого.
Также Воздушные силы сообщали об активности вражеской тактической авиации в акватории Азовского моря. Была угроза применения авиационных средств поражения.
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