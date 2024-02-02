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Войска РФ запустили по Украине 25 "Шахедов": В Генштабе рассказали о работе ПВО

Пятница 02 февраля 2024 07:33
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Войска РФ запустили по Украине 25 "Шахедов": В Генштабе рассказали о работе ПВО Фото: силы ПВО сбили 11 вражеских беспилотников (facebook.com/JointForcesCommandAFU)
Автор: Константин Широкун

Российские войска сегодня ночью, 2 февраля, атаковали территорию Украины дронами-камикадзе типа "Шахед" с нескольких направлений. В нескольких областях работали силы ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

"Ночью российские оккупанты нанесли очередной удар, применив 25 дронов типа "Shahed-136/131", - говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

Сообщается, что в ходе боевой работы силами и средствами противовоздушной обороны Украины 11 вражеских дронов были уничтожены.

В частности, силы ПВО сбили в небе Днепропетровской области уничтожили три вражеских "Шахеда".

Ночная атака 2 февраля

Российские войска атаковали территорию Украины "Шахедами". По данным Воздушных сил ВСУ, беспилотники летели с южного и северного направлений. В Кривом Роге Днепропетровской области и Кропивницком были слышны взрывы, в Кировоградской области работали силы ПВО.

Позже стало известно, что россияне повредили подстанцию в Кривом Роге.

"К сожалению, есть повреждения на одной из подстанций НЭК "Укрэнерго". В городе Кривой Рог обесточены бытовые и промышленные потребители", - говорится в сообщении "Укрэнерго".

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