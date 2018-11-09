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Президент ПА НАТО засудила "вибори" на окупованому Донбасі

Новини » Політика    09.11.2018 - 18:40
Фото: Раса Юкнявічене (iportal.rada.gov.ua)
Фото: Раса Юкнявічене (iportal.rada.gov.ua)

Раса Юкнявічене разом з Андрієм Парубієм перебуває з візитом в зоні ООС

Президент Парламентської асамблеї НАТО (ПА НАТО) Раса Юкнявічене разом з головою Верховної ради України, перебуваючи з візитом на Донбасі, засудила проведення фейкових "виборів" 11 листопада. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Ради.

Юнкявічєнє закликала до невизнання цих виборів. За її словами, їх не визнає жодна демократична країна та ПА НАТО.

"І це час, щоб осудити те, що робить інша сторона - це так звані "фейкові" вибори, які не визнає жодна демократична країна і також ПА НАТО", - підкреслила президент асамблеї.

Крім того, вона привітала українців із проведенням у 2020 році парламентської асамблеї НАТО, "коли сюди приїдуть парламентарі зі всіх сторін світу".

Як писало РБК-Україна раніше, президент ПА НАТО Раса Юкнявічене у п'ятницю, 9 листопада, вперше відвідає зону проведення Операції об'єднаних сил (ООС). Спікер ВР Парубій повідомив, що відправиться у зону ООС разом з президентом асамблеї.

Нагадаємо, раніше президент України Петро Порошенко провів зустріч з Юкнявічене. В ході зустрічі Порошенко висловив подяку ПА НАТО за послідовну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України.

Додамо, раніше Раса Юкнявічене у ході зустрічі з Андрієм Парубієм заявила, що питання України залишається пріоритетним у порядку денному ПА НАТО.

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