У РФ повідомили про готовність до переговорів з США по Венесуелі

Фото: Майк Помпео (flickr.com Gage Skidmore)

Майк Помпео і Сергій Лавров провели телефонні переговори

У міністерстві закордонних справ РФ повідомили, що готові до запропонованих Сполученими Штатами двосторонніх консультацій щодо ситуації в Венесуелі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МЗС РФ.

Повідомляється, що відбулася телефонна розмова глави Держдепу США Майка Помпео з Сергієм Лавровим.

"Підбурювання і деструктивний зовнішній вплив, та ще під лицемірним приводом надання гуманітарної допомоги, не мають нічого спільного з демократичним процесом. У зв'язку з пропозицією Вашингтона про проведення двосторонніх консультацій по венесуельській тематиці зазначено, що ми до цього готові, але необхідно неухильно керуватися принципами Статуту ООН, оскільки тільки венесуельці вправі визначати своє майбутнє", – зазначено в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що США включили шість людина у свої санкційні списки, в тому числі командуючого Національною гвардією Венесуели генерала Річарда Лопеса Варгаса, начальника поліції штату Тачира Крістіана Моралеса Самбрано.

Як повідомляло РБК-Україна, 24 лютого Міністерство фінансів Сполучених Штатів Америки ввело санкції проти чотирьох губернаторів Венесуели.

Як наголошується, санкції торкнулися колишнього віце-президента країни Рамона Каррисалеса, який обіймав цю посаду з 2008 по 2010 рік. Крім того, в список потрапили губернатор штату Варгас Хорхе Карнейро, який з 2004 по 2006 рік був міністром оборони, глава штату Карабобо Рафаель Лакава і губернатор штату Сулія Омар Прієто.