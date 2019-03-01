Китай і РФ в ООН ветували проект резолюції по Венесуелі

Фото: ООН (un.org)

Росія і Китай наклали вето на резолюцію США

Російська Федерація і Китай в РБ ООН ветували проект резолюції США по Венесуелі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFP.

Як повідомляється, за американський проект резолюції віддали дев'ять голосів. Три країни проголосували проти, троє – утрималися.

В документі, який запропонували США, містився заклик до проведення вільних і чесних президентських виборів у Венесуелі.

напередодні голосування в Раді Безпеки в четвер посол Франції в ООН Франсуа Делаттре в підтримку резолюції, складеної США, заявив, що вона "не являє собою жодної правової основи для застосування сили, ні спроби підірвати суверенітет Венесуели".

Відзначається також, що ініційована Росією резолюція також провалилася на голосуванні в Радбезі ООН.

Раніше Сполучені Штати і десятки інших країн визнали Гуайдо законним президентом Венесуели, але Мадуро як і раніше контролює військові, державні установи.

#BREAKING Russia, China veto US measure on Venezuela pic.twitter.com/JUVn0eQyLI — AFP news agency (@AFP) February 28, 2019

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Сполучені Штати Америки в середу, 27 лютого, внесли на розгляд Ради безпеки ООН свій проект резолюції по Венесуелі з закликом до "вільних, справедливих і таких, що заслуговують довіри виборів" в країні.