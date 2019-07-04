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РФ збирається виконати рішення Трибуналу ООН по моряках, - Полозов

Новини » Політика    04.07.2019 - 10:34
РФ збирається виконати рішення Трибуналу ООН по моряках, - Полозов
Фото: Микола Полозов (Уніан)

За словами Полозова, російська нота вказує на те, що РФ має намір виконати рішення трибуналу

Російська Федерація має намір виконати рішення Міжнародного трибуналу щодо звільнення військовополонених моряків. Про це заявив координатор адвокатів військовополонених моряків Микола Полозов в ефірі телеканалу "Прямий".

За словами Полозова, російська нота вказує на те, що РФ має намір виконати рішення трибуналу. 

"Тобто, якби вони не збиралися, вони б, напевно, не стали б ніякі ноти писати, за великим рахунком. Проте, після відповіді МЗС України, в принципі, якби російська сторона не була зацікавлена в реалізації наказу трибуналу, вони б просто грюкнули дверима і сказали: хочете - і не треба", - розповів Полозов.

Він зазначив, що через 2 дні заступник Лаврова, Карасін, заявив, що вони все-таки очікують від України відповіді відносно подальших дій і долі військовополонених моряків. Адвокат вважає, що так Росія проявляє інтерес до України.

Раніше повідомлялося, що слідче управління ФСБ Росії проводить завершальний етап слідчих дій щодо військовополонених українських моряків.

РБК-Україна писало, що Міжнародний трибунал ООН по морському праву зобов'язав Російську Федерацію терміново звільнити два військові катери "Нікополь" і "Бердянськ", буксир "Яни Капу", а також 24 українських моряків, які були захоплені 25 листопада 2018 року поблизу Керченської протоки.

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