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РФ собирается выполнить решение Трибунала ООН по морякам, - Полозов

Новости » Политика    04.07.2019 - 10:34
РФ собирается выполнить решение Трибунала ООН по морякам, - Полозов
Фото: Николай Полозов (Униан)

По словам Полозова, российская нота указывает на то, что РФ намерена выполнить решение трибунала

Российская Федерация намерена выполнить решение Международного трибунала по освобождению военнопленных моряков. Об этом заявил координатор адвокатов военнопленных моряков Николай Полозов в эфире телеканала "Прямой".

По словам Полозова, российская нота указывает на то, что РФ намерена выполнить решение трибунала.

"Если бы они не собирались, они бы, наверное, не стали никакие ноты писать, по большому счету. Однако, после ответа МИД Украины, в принципе, если бы российская сторона не была заинтересована в реализации приказа трибунала, они бы просто хлопнули дверью и сказали: хотите - и не надо", - рассказал Полозов.

Он отметил, что через 2 дня заместитель Лаврова, Карасин, заявил, что они все-таки ожидают от Украины ответа относительно дальнейших действий и судьбы военнопленных моряков. Адвокат считает, что так Россия проявляет интерес к Украине.

Ранее сообщалось, что следственное управление ФСБ России проводит завершающий этап следственных действий в отношении военнопленных украинских моряков.

РБК-Украина писало, что Международный трибунал ООН по морскому праву обязал Российскую Федерацию срочно освободить два военных катера "Никополь" и "Бердянск", буксир "Яны Капу", а также 24 украинских моряков, которые были захвачены 25 ноября 2018 года вблизи Керченского пролива.

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