ФСБ Росії висунула обвинувачення українським морякам в остаточній редакції

Ілюстративне фото (twitter.com/usuprun)

Українці наполягають, що вони військовополонені

Федеральна служба безпеки Російської Федерації висунула обвинувачення восьми полоненим українським морякам в остаточній редакції. Про це повідомила у Twitter виконувачка обов'язків міністра охорони здоров'я Уляна Супрун.

Вона нагадала, що українці у російському суді наполягають, що вони військовополонені.

"ФСБ Росії висунула обвинувачення восьми полоненим морякам в остаточній редакції. Українці себе винними не визнають. Наполягають, що вони є військовополоненими і перебувають під захистом Женевської конвенції", - написала Супрун.

Раніше повідомлялося, що слідче управління ФСБ Росії проводить завершальний етап слідчих дій щодо військовополонених українських моряків. Протягом поточного тижня Слідче управління ФСБ Росії провело слідчі дії щодо частини військовополонених українських моряків.

РБК-Україна писало, що Міжнародний трибунал ООН по морському праву зобов'язав Російську Федерацію терміново звільнити два військові катери "Нікополь" і "Бердянськ", буксир "Яни Капу", а також 24 українських моряків, які були захоплені 25 листопада 2018 року поблизу Керченської протоки.