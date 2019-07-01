ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

ФСБ Росії висунула обвинувачення українським морякам в остаточній редакції

Новини » Суспільство    01.07.2019 - 01:25
ФСБ Росії висунула обвинувачення українським морякам в остаточній редакції
Ілюстративне фото (twitter.com/usuprun)

Українці наполягають, що вони військовополонені

Федеральна служба безпеки Російської Федерації висунула обвинувачення восьми полоненим українським морякам в остаточній редакції. Про це повідомила у Twitter виконувачка обов'язків міністра охорони здоров'я Уляна Супрун. 

Вона нагадала, що українці у російському суді наполягають, що вони військовополонені. 

"ФСБ Росії висунула обвинувачення восьми полоненим морякам в остаточній редакції. Українці себе винними не визнають. Наполягають, що вони є військовополоненими і перебувають під захистом Женевської конвенції", - написала Супрун. 

ФСБ Росії висунула обвинувачення українським морякам в остаточній редакції

Раніше повідомлялося, що слідче управління ФСБ Росії проводить завершальний етап слідчих дій щодо військовополонених українських моряків.  Протягом поточного тижня Слідче управління ФСБ Росії провело слідчі дії щодо частини військовополонених українських моряків.

РБК-Україна писало, що Міжнародний трибунал ООН по морському праву зобов'язав Російську Федерацію терміново звільнити два військові катери "Нікополь" і "Бердянськ", буксир "Яни Капу", а також 24 українських моряків, які були захоплені 25 листопада 2018 року поблизу Керченської протоки.

Трамп порушив тему полонених українських моряків на зустрічі з Путіним Росія назвала умову передачі захоплених моряків Україні
Новини України ФСБморяки
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся