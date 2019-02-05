РФ приховує інформацію про стан здоров'я Бекірова, - омбудсмен

Фото: Едем Бекіров (Facebook/Олексій Ладигін)

У РФ повідомли, що стан здоров'я політв'язня задовільний

Російська Федерація приховує дійсний стан здоров'я громадянина України Едема Бекірова, арештованого у анексованому Криму, і таким чином порушує права людини. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву українського омбудсмена Людмили Денісової у Facebook.

Денісова наголосила, що стан здоров’я Бекірова надкритичний. Водночас, за інформацією, яку вона отримала від радника президента РФ, голови Ради при презедентові РФ з розвитку громадянсткого суспільства та прав людини Михайла Федотова, стан здоров’я політв’язня задовільний.

"Зі слів адвоката, в довідці, яку він отримав, написано, що серед наявних захворювань відсутні такі, що відносяться до переліку важких та унеможливлюють тримання під вартою", - додала омбудмен.

Водночас вона наголошує, що разом з тим, відомо, що Бекіров має низку небезпечних захворювань, які можуть погіршитися в умовах СІЗО.

"Тому я вкотре пересвідчуюся, що інформації, яка надходить з листів РФ, не можна довіряти. РФ приховує дійсний стан громадянина України і таким чином порушує права людини!", - заявила Денісова.

Раніше РБК-Україна писало, що за словами доньки політв'язня, стан здоров'я кримськотатарського активіста Едема Бекірова значно погіршився.

19 грудня Бекірова звинуватили у начебто незаконному придбанні, зберіганні і носінні боєприпасів і вибухових речовин (частина 2 статті 222 і частина 2 статті 222.1 КК РФ). Пізніше стало відомо, що Бекіров може померти в СІЗО. Він є інвалідом першої групи.