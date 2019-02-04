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Посольство США вимагає негайно відпустити Бекірова та інших політв'язнів

Новини » Суспільство    04.02.2019 - 18:10
Посольство США вимагає негайно відпустити Бекірова та інших політв'язнів
Фото: Едем Бекіров (Facebook/Олексій Ладигін)

У США заявили, що Крим - це Україна

Посольство США в Україні вимагає від Росії негайно відпустити з СІЗО тяжкохворого Едема Бекірова і всіх інших українських політв'язнів. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Twitter посольства.

"Росія, відпусти Бекірова й усіх інших українських політичних в’язнів негайно! Крим - це Україна", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, стан здоров'я кримськотатарського активіста Едема Бекірова, якого утримують у СІЗО в анексованому Сімферополі, погіршився. 

Раніше глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров повідомив, що стан здоров'я Бекірова, якого утримують у СІЗО в анексованому Сімферополі, різко погіршився. За його словами, це міг бути наслідок застосування інсуліну в умовах СІЗО.

РБК-Україна повідомляло, що 19 грудня Бекірова звинуватили у начебто незаконному придбанні, зберіганні і носінні боєприпасів і вибухових речовин (частина 2 статті 222 і частина 2 статті 222.1 КК РФ). Пізніше стало відомо, що Бекіров може померти в СІЗО. Він є інвалідом першої групи.

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Новини України Сполучені Штати Америкиполитзаключенные в РФЕдем Бекіров
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