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У Бекірова погіршився стан здоров'я

Новини » Суспільство    29.01.2019 - 14:42
У Бекірова погіршився стан здоров'я
Фото: Едем Бекіров (Facebook/Олексій Ладигін)

У нього ще одна гнійна рана через антисанітарні умови утримання

Стан здоров'я кримськотатарського активіста Едема Бекірова, якого утримують у СІЗО в анексованому Сімферополі, погіршився. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook доньки політв'язня Елеонори Бекірової. 

Вона повідомила, що Бекіров перебуває у двомісній камері, розміром 6 кв метрів разом із Сервером Мустафаєвим.

"Цілодобове світло, постійно діюча відеокамера, двох'ярусне ліжко, незручність в справлянні природних потреб. Зі зручностей в камері тільки кип'ятильник", - написала донька активіста. 

Також вона наголосила, що зі слів адвоката у Бекірова погіршився стан здоров'я. Всього активіста утримують у СІЗО вже 49 днів. 

"У батька ще одна гнійна рана через антисанітарні умови утримання, а після уколу інсуліну у нього набрякло обличчя, зокрема, нижня губа. Крім того, в СІЗО у нього з'явився кашель і задишка. У п'ятницю, 25 січня, батька вивозили з СІЗО для медобстеження, однак результати аналізів знову невідомі", - повідомила донька затриманого. 

У Бекірова погіршився стан здоров'я

Нагадаємо, 25 січня глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров повідомив, що стан здоров'я Бекірова, якого утримують у СІЗО в анексованому Сімферополі, різко погіршився. За його словами, це міг бути наслідок застосування інсуліну в умовах СІЗО.

РБК-Україна повідомляло, що 19 грудня Бекірова звинуватили у начебто незаконному придбанні, зберіганні і носінні боєприпасів і вибухових речовин (частина 2 статті 222 і частина 2 статті 222.1 КК РФ). Пізніше стало відомо, що Бекіров може померти в СІЗО. Він є інвалідом першої групи.

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