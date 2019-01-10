ЄС вкотре закликає Росію звільнити українських моряків

Фото: Майя Косьянчич (europa.eu)

Євросоюз також вимагає звільнення політв'язня Гриба та активіста Бекірова

Європейський Союз (ЄС) закликає Російську Федерацію (РФ) негайно звільнити політв'язня Павла Гриба, кримськотатарського активіста Едема Бекірова та усіх захоплених українських моряків, яких Росія незаконно затримала у Керченській протоці. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на заяву речниці зовнішньополітичної служби ЄС Майї Косьянчич.

У ЄС нагадали історію затримання Павла Гриба, коли його 24 серпня 2017 року викрали з території Білорусі та заарештували в Росії без жодних чітких обвинувачень.

"Європейський союз очікує його негайного звільнення і надання доступу до спеціального медичного лікування, в якому він (Гриб, - ред.) потребує. Українські лікарі повинні мати можливість бачити його, поки він залишається в ув'язненні, як того вимагає рішення Європейського суду з прав людини", - йдеться у заяві.

Також нагадали про активіста Едема Бекірова, який був затриманий 12 грудня 2018 року при в'їзді в окупований Росією Крим, який зараз потребує щоденної медичної допомоги, враховуючи його стан здоров'я.

"Ми очікуємо, що його негайно звільнять без затримки та забезпечать доступ до термінового та належного медичного догляду", - заявила Косьянчич.

"Євросоюз знову повторює, що усі незаконно затримані українські громадяни на Кримському півострові та у Росії і члени екіпажу суден, захоплених Росією 25 листопада, мають бути негайно звільнені. Міжнародні спостерігачі з прав людини повинні отримати повний, вільний та безперешкодний доступ на Кримський півострів", - наголосили в ЄС.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявляв, що військовополонених моряків, утримуваних в Російській Федерації, можливо вдастся звільнити до виборів.