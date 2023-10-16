ua en ru
Пн, 16 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Пять самолетов РФ атаковали Херсонскую область, под ударом четыре населенных пункта

Херсонская область, Понедельник 16 октября 2023 21:35
UA EN RU
Пять самолетов РФ атаковали Херсонскую область, под ударом четыре населенных пункта Фото: Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Российские войска сегодня, 16 октября, с пяти самолетов сбросили девять авиабомб на Херсонскую область.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Херсонской ОВА Александра Прокудина.

"Враг атаковал Херсонскую область с пяти самолетов СУ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что россияне выпустили 9 управляемых авиабомб по четырем населенным пунктам.

"Информация о пострадавших и разрушениях устанавливается", - добавил Прокудин.

Ситуация в Херсонской области

После освобождения правобережья Херсонской области часть региона находится под постоянными обстрелами оккупантов. Россияне атакуют гражданское население из тяжелого вооружения, артиллерии и авиации.

Недавно россияне атаковали Берислав Херсонской области. Попали по частному дому. По словам главы ОВА, к сожалению, женщина погибла в результате несовместимых с жизнью травм.

Вчера Херсон обстреляли российские захватчики. Центр города обесточен из-за повреждений.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Херсонская область Война в Украине
NEWS
Ночная атака на Украину. Куда РФ запускала дроны и ракеты и каковы последствия
Ночная атака на Украину. Куда РФ запускала дроны и ракеты и каковы последствия
DAILY
Что происходит в Израиле и как на войну могут повлиять страны Ближнего Востока
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Что происходит в Израиле и как на войну могут повлиять страны Ближнего Востока