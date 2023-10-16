Пять самолетов РФ атаковали Херсонскую область, под ударом четыре населенных пункта

Российские войска сегодня, 16 октября, с пяти самолетов сбросили девять авиабомб на Херсонскую область.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Херсонской ОВА Александра Прокудина.

"Враг атаковал Херсонскую область с пяти самолетов СУ", - говорится в сообщении. Отмечается, что россияне выпустили 9 управляемых авиабомб по четырем населенным пунктам. "Информация о пострадавших и разрушениях устанавливается", - добавил Прокудин. Ситуация в Херсонской области После освобождения правобережья Херсонской области часть региона находится под постоянными обстрелами оккупантов. Россияне атакуют гражданское население из тяжелого вооружения, артиллерии и авиации. Недавно россияне атаковали Берислав Херсонской области. Попали по частному дому. По словам главы ОВА, к сожалению, женщина погибла в результате несовместимых с жизнью травм. Вчера Херсон обстреляли российские захватчики. Центр города обесточен из-за повреждений.