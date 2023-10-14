Россияне накрыли огнем Берислав Херсонской области, есть погибшая
Российские террористы с утра атаковали Берислав Херсонской области. Попали по частному дому.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Херсонской областной военной администрации Александра Прокудина.
"Около 6 утра армия России ударила по городу. Попали по частному дому. Под завалами оказалась 60-летняя женщина", – пишет Прокудин.
По словам главы ОВА, к сожалению, женщина погибла в результате несовместимых с жизнью травм.
Ситуация в Херсонской области
После освобождения правобережья Херсонской области часть региона находится под постоянными обстрелами оккупантов. Россияне атакуют гражданское население из тяжелого вооружения, артиллерии и авиации.
По словам Прокудина, за прошедшие сутки, 13 октября, террористы совершили 117 обстрелов по территории региона. В общей сложности было выпущено 574 снаряда из минометов, артиллерии, "Градов", танков, ПТРК, авиации и БПЛА. В частности, по административному центру враг выпустил 32 снаряда.
Террористы нанесли удары по:
- жилым кварталам населенных пунктов области;
- зданию учебного заведения, предприятию и территории инженерного сооружения в Херсонском районе;
- библиотеке и предприятию в Херсоне.
В результате обстрелов погиб человек, еще 5 получили ранения.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.