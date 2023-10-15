В Херсоне новые "прилеты": обесточен центр города
Херсон снова под обстрелами российских захватчиков. Центр города обесточен из-за повреждений.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Херсонской городской военной администрации Романа Мрочко в Telegram.
"Армия РФ продолжает атаковать Херсон из временно оккупированного левобережья", - отметил он.
В результате новых "прилетов" в Херсоне повреждены линии электропередач. Центр города пока без света.
"На данный момент обесточенный центр города. Проводятся ремонтные работы", - добавил Мрочко.
Херсон под обстрелом 15 октября
Российские оккупанты утром 15 октября атаковали Херсон и область. Оккупанты с Су-34 сбросили авиабомбы на город. Был атакован объект критической инфраструктуры.
После обстрела в Херсоне исчез свет, наблюдались проблемы со связью и интернетом. Под обстрел также попал поезд Херсон - Киев. К счастью, никто из пассажиров не пострадал.
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