П'ять літаків РФ атакували Херсонську область, під ударом чотири населені пункти

Російські війська сьогодні, 16 жовтня, з п'яти літаків скинули дев'ять авіабомб на Херсонську область.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.

"Ворог атакував Херсонську область з п’яти літаків СУ", - йдеться у повідомленні. Зазначається, що росіяни випустили 9 керованих авіабомб по чотирьох населених пунктах. "Інформація про потерпілих і руйнування встановлюється", - додав Прокудін. Ситуація в Херсонській області Після звільнення правобережжя Херсонської області частина регіону знаходиться під постійними обстрілами окупантів. Росіяни атакують цивільне населення з важкого озброєння, артилерії та авіації. Нещодавно росіяни атакували Берислав Херсонської області. Влучили по приватному будинку. За словами голови ОВА, на жаль, жінка загинула внаслідок несумісних з життям травм. Вчора Херсон обстріляли російські загарбники. Центр міста знеструмлений через пошкодження.