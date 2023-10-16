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П'ять літаків РФ атакували Херсонську область, під ударом чотири населені пункти

Херсонська область, Понеділок 16 жовтня 2023 21:35
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П'ять літаків РФ атакували Херсонську область, під ударом чотири населені пункти Фото: Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Російські війська сьогодні, 16 жовтня, з п'яти літаків скинули дев'ять авіабомб на Херсонську область.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.

"Ворог атакував Херсонську область з п’яти літаків СУ", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що росіяни випустили 9 керованих авіабомб по чотирьох населених пунктах.

"Інформація про потерпілих і руйнування встановлюється", - додав Прокудін.

Ситуація в Херсонській області

Після звільнення правобережжя Херсонської області частина регіону знаходиться під постійними обстрілами окупантів. Росіяни атакують цивільне населення з важкого озброєння, артилерії та авіації.

Нещодавно росіяни атакували Берислав Херсонської області. Влучили по приватному будинку. За словами голови ОВА, на жаль, жінка загинула внаслідок несумісних з життям травм.

Вчора Херсон обстріляли російські загарбники. Центр міста знеструмлений через пошкодження.

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