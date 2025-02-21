РФ сбросила четыре авиабомбы на Константиновку: есть жертва и раненые

РФ сбросила четыре авиабомбы на Константиновку 21 февраля, есть жертва и раненые (t.me/VadymFilashkin)

Россияне сбросили четыре авиабомбы на Константиновку 21 февраля. Есть жертва, раненые, еще один человек под завалами.

Об этом заявил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.

"По меньшей мере 1 человек погиб и 7 ранены в результате сегодняшних ударов по Константиновке", - рассказал он. По предварительной информации, утром россияне сбросили на город 4 управляемые авиабомбы. "Кроме жертв, о которых известно точно, еще один человек может находиться под завалами одного из домов", - добавил глава ОВА. Повреждены 34 частных дома, админздание, 3 линии электропередач и 3 газопровода. Последствия обстрела Константиновки 21 февраля (t.me/VadymFilashkin)