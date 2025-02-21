РФ сбросила четыре авиабомбы на Константиновку: есть жертва и раненые
Россияне сбросили четыре авиабомбы на Константиновку 21 февраля. Есть жертва, раненые, еще один человек под завалами.
Об этом заявил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.
"По меньшей мере 1 человек погиб и 7 ранены в результате сегодняшних ударов по Константиновке", - рассказал он.
По предварительной информации, утром россияне сбросили на город 4 управляемые авиабомбы.
"Кроме жертв, о которых известно точно, еще один человек может находиться под завалами одного из домов", - добавил глава ОВА.
Повреждены 34 частных дома, админздание, 3 линии электропередач и 3 газопровода.
Последствия обстрела Константиновки 21 февраля (t.me/VadymFilashkin)
Обстрелы Константиновки
Российские войска в последнее время активно обстреливают Константиновку Донецкой области.
Так, россияне массированно обстреляли Константиновку 20 февраля, в результате чего погибли по меньшей мере четыре человека. Повреждены дома и инфраструктура.
Кроме того, российская армия нанесла массированные авиаудары по Константиновке 19 февраля. В результате атаки есть погибшие и раненые.
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