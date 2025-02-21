РФ скинула чотири авіабомби на Костянтинівку: є жертва і поранені

РФ скинула чотири авіабомби на Костянтинівку 21 лютого, є жертва і поранені (t.me/VadymFilashkin)

Росіяни скинули чотири авіабомби на Костянтинівку 21 лютого. Є жертва, поранені, ще одна людина під завалами.

Про це заявив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram.

"Щонайменше 1 людина загинула і 7 поранені внаслідок сьогоднішніх ударів по Костянтинівці", - розповів він. За попередньою інформацією, зранку росіяни скинули на місто 4 керовані авіабомби. "Окрім жертв, про яких відомо достеменно, ще одна людина може перебувати під завалами одного з будинків", - додав голова ОВА. Пошкоджено 34 приватні будинки, адмінбудівлю, 3 лінії електропередач і 3 газогони.

Наслідки обстрілу Костянтинівки 21 лютого (t.me/VadymFilashkin)