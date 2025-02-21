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РФ скинула чотири авіабомби на Костянтинівку: є жертва і поранені

Донбас, П'ятниця 21 лютого 2025 15:35
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РФ скинула чотири авіабомби на Костянтинівку: є жертва і поранені РФ скинула чотири авіабомби на Костянтинівку 21 лютого, є жертва і поранені (t.me/VadymFilashkin)
Автор: Наталія Гурковська

Росіяни скинули чотири авіабомби на Костянтинівку 21 лютого. Є жертва, поранені, ще одна людина під завалами.

Про це заявив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram.

"Щонайменше 1 людина загинула і 7 поранені внаслідок сьогоднішніх ударів по Костянтинівці", - розповів він.

За попередньою інформацією, зранку росіяни скинули на місто 4 керовані авіабомби.

"Окрім жертв, про яких відомо достеменно, ще одна людина може перебувати під завалами одного з будинків", - додав голова ОВА.

Пошкоджено 34 приватні будинки, адмінбудівлю, 3 лінії електропередач і 3 газогони.

Наслідки обстрілу Костянтинівки 21 лютого (t.me/VadymFilashkin)

Обстріли Костянтинівки

Російські війська останнім часом активно обстрілюють Костянтинівку Донецької області.

Так, росіяни масовано обстріляли Костянтинівку 20 лютого, внаслідок чого загинуло щонайменше четверо людей. Пошкоджено будинки та інфраструктуру.

Крім того, російська армія завдала масованих авіаударів по Костянтинівці 19 лютого. Унаслідок атаки є загиблі та поранені.

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