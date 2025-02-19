ua en ru
Ср, 19 февраля News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

РФ массированно атаковала авиабомбами Константиновку: есть жертвы, фото последствий

Константиновка, Среда 19 февраля 2025 15:05
UA EN RU
РФ массированно атаковала авиабомбами Константиновку: есть жертвы, фото последствий Фото: россияне ударили авиабомбами по Константиновке (t.me/VadymFilashkin)
Автор: Наталья Юрченко

Российская армия нанесла массированные авиаудары по Константиновке в Донецкой области в среду, 19 февраля. В результате атаки есть погибшие и раненые.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Донецкую областную прокуратуру в Telegram и ГСЧС.

Как отмечал начальник Константиновской ГВА Сергей Горбунов, сегодня в 00:10 был зафиксирован авиаудар по Константиновке. В результате атаки погиб гражданский человек, еще один человек получил ранения. Была информация о возможном пребывании под завалами человека.

ГСЧС сообщает, что после ночного удара под завалами обнаружили тела двух погибших, спасатели ликвидировали очаги пожара. Еще два человека были ранены.
РФ массированно атаковала авиабомбами Константиновку: есть жертвы, фото последствий
Фото: в результате ночного удара по Константиновке есть погибшие (t.me/dsns_telegram)

Также сегодня около 08:50 оккупанты нанесли два авиаудара по Константиновке. Бомбы попали по жилой застройке населенного пункта. В результате атаки ранения получили три женщины и 65-летний мужчина. У них диагностированы минно-взрывные травмы, осколочные ранения и контузия.

Через семь минут россияне нанесли еще четыре удара, было попадание по частному сектору.

Из-за повторной атаки России две женщины в возрасте 55 и 67 лет получили ушибы и сотрясение головного мозга. Им оказана медицинская помощь, состояние одной из пострадавших врачи оценивают как тяжелое.

Фото: россияне ударили по Константиновке (t.me/Donetsk_obl_prokuratura)

Прокуратура предполагает, что враг использовал шесть авиабомб ФАБ-250 с УМПК (модуль планирования и коррекции). В Константиновке повреждены четыре многоквартирных и 34 частных дома, линии электросетей и газопровода, автомобили.

Председатель Донецкой ОВА Вадим Филашкин отмечает, что утром россияне сбросили на город четыре управляемые авиабомбы.

Правоохранители открыли уголовное дело по факту совершения военного преступления (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Фото: ОВА показала последствия атаки (t.me/VadymFilashkin)

Ночная атака на Украину

В ночь на 19 февраля оккупанты выпустили по Украине 167 дронов и две баллистические ракеты. Ракеты были направлены на Сумскую область.

Силы ПВО уничтожили 106 дронов. Еще 56 дронов-имитаторов были локально потеряны.

Этой ночью россияне массированно атаковали дронами Одессу и область. Был поражен объект энергетики. В результате атаки повреждена гражданская инфраструктура, в частности, детская поликлиника, садик, дома и авто. Пострадало 4 человека, среди них один ребенок.

После атаки в части Одесского района ввели локальные аварийные отключения света.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канал РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Донецкая область Константиновка Война в Украине
NEWS
Зеленский ответил на заявление Трампа о 4% доверия
Зеленский ответил на заявление Трампа о 4% доверия
DAILY
Глава Европарламента Роберта Метсола: Никто не хочет видеть Путина в Киеве
Милан Леличзаместитель главного редактора РБК-Украина Глава Европарламента Роберта Метсола: Никто не хочет видеть Путина в Киеве