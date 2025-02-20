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Россияне массированно обстреляли Константиновку, не менее 4 погибших (фото)

Константиновка, Четверг 20 февраля 2025 16:43
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Россияне массированно обстреляли Константиновку, не менее 4 погибших (фото) Фото: россияне массированно обстреляли Константиновку (t.me/VadymFilashkin)
Автор: Катерина Черніговець

Россияне массированно обстреляли Константиновку в Донецкой области, в результате чего погибли по меньшей мере четыре человека. Повреждены дома и инфраструктура.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Донецкой ОГА Вадима Филашкина.

Он сообщил, что по Константиновке совершили 4 авиаудара и обстреляли из ствольной артиллерии. Известно о 2 погибших мужчинах и 2 женщинах.

Россияне массированно обстреляли Константиновку, не менее 4 погибших (фото)

Фото: последствия обстрелов Константиновки (t.me/VadymFilashkin/6710)

В городе из-за российской атаки повреждены:

  • 7 частных домов
  • 4 многоэтажных дома
  • общежитие
  • инфраструктурный объект
  • 2 предприятия
  • 3 линии электропередач
  • газопровод
  • 7 гаражей
  • 3 автомобиля

Россияне массированно обстреляли Константиновку, не менее 4 погибших (фото)

Фото: последствия обстрелов Константиновки (t.me/VadymFilashkin/6710)

"В последнее время россияне особенно активно бьют по Константиновке. Оставаться там, как и на остальной территории области, - опасно", - проинформировал глава ОГА.

Напомним, что российская армия нанесла массированные авиаудары по Константиновке 19 февраля. Враг использовал шесть авиабомб ФАБ-250 с УМПК (модуль планирования и коррекции). В городе были повреждены четыре многоквартирных и 34 частных дома, линии электросетей и газопровода, автомобили.

Институт изучения войны (ISW) считает, что военное командование РФ в 2025 году приоритетной задачей видит давление на Константиновку - самую южную точку так называемого "крепостного пояса" в Донецкой области.

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Константиновка Авиаудары
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