РФ отменила мораторий на ракеты средней дальности: в ЦПД объяснили, что грозит Украине

Москва отказывается от моратория на размещение ракет средней и малой дальности (РСМД). Однако это заявление является лишь формальным, ведь РФ уже разместила такие ракеты в Крыму.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram руководителя Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрея Коваленко.

Что предшествовало

Российская Федерация заявила, что больше не будет придерживаться моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности наземного базирования.

Как заявили в МИД страны, Россия больше не считает себя связанной указанным мораторием, поскольку "российские инициативы не встретили взаимности".

"США и их союзники не только открыто обозначили планы по размещению американских наземных РСМД (ракет средней и малой дальности) в различных регионах, но и уже значительно продвинулись в практической реализации своих намерений", - жалуются россияне.

Кроме этого в МИД РФ заявили, что решение о размещении ракет будет принято "на основе межведомственного анализа масштабов развертывания американских и других западных РСМД наземного базирования, а также общего развития ситуации в области международной безопасности и стратегической стабильности".

Что говорит Коваленко

По словам Коваленко, такое заявление россиян является формальностью, ведь такие ракеты уже были наготове с 2019 года. Это произошло после того, как президент США Дональд Трамп вышел из ДРСМД из-за российского нарушения.

"Искандеры" уже тогда оказались в Крыму. Теперь это подают как "ответ" на "западную эскалацию" и помощь Украине, но смысл чисто пропагандистский", - пишет Коваленко.

По его мнению, такое решение оккупантов ничего не изменит в балансе сил, "разве что Москва сможет дальше пугать "Орешником" в Беларуси.