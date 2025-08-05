РФ отменила мораторий на ракеты средней дальности: в ЦПД объяснили, что грозит Украине
Москва отказывается от моратория на размещение ракет средней и малой дальности (РСМД). Однако это заявление является лишь формальным, ведь РФ уже разместила такие ракеты в Крыму.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram руководителя Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрея Коваленко.
Что предшествовало
Российская Федерация заявила, что больше не будет придерживаться моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности наземного базирования.
Как заявили в МИД страны, Россия больше не считает себя связанной указанным мораторием, поскольку "российские инициативы не встретили взаимности".
"США и их союзники не только открыто обозначили планы по размещению американских наземных РСМД (ракет средней и малой дальности) в различных регионах, но и уже значительно продвинулись в практической реализации своих намерений", - жалуются россияне.
Кроме этого в МИД РФ заявили, что решение о размещении ракет будет принято "на основе межведомственного анализа масштабов развертывания американских и других западных РСМД наземного базирования, а также общего развития ситуации в области международной безопасности и стратегической стабильности".
Что говорит Коваленко
По словам Коваленко, такое заявление россиян является формальностью, ведь такие ракеты уже были наготове с 2019 года. Это произошло после того, как президент США Дональд Трамп вышел из ДРСМД из-за российского нарушения.
"Искандеры" уже тогда оказались в Крыму. Теперь это подают как "ответ" на "западную эскалацию" и помощь Украине, но смысл чисто пропагандистский", - пишет Коваленко.
По его мнению, такое решение оккупантов ничего не изменит в балансе сил, "разве что Москва сможет дальше пугать "Орешником" в Беларуси.
Что известно об "Орешнике"
Россия впервые применила ракету типа "Орешник" 21 ноября 2024 года во время удара по Днепру. Тогда российский диктатор Владимир Путин фактически подтвердил боевое испытание нового вида вооружения.
С тех пор российские политики и пропагандистские СМИ систематически используют эту ракету как инструмент запугивания, угрожая ее повторным применением.
"Орешник" это баллистическая ракета средней дальности класса "земля-земля", предположительно является модернизированной версией ракеты РС-26 "Рубеж". Предполагается, что она способна нести как ядерный, так и обычный боезаряд.
О технических характеристиках известно немного. По словам Путина, ракета якобы способна поражать цели со скоростью до 10 махов, а ее максимальная дальность может достигать 5500 километров.
Подробнее о том, что известно об "Орешнике" - в материале РБК-Украина.