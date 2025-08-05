РФ скасувала мораторій на ракети середньої дальності: у ЦПД пояснили, що загрожує Україні

Москва відмовляється від мораторію на розміщення ракет середньої та малої дальності (РСМД). Однак ця заява є лише формальною, адже РФ вже розмістила такі ракети у Криму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram керівника Центру протидії дезінформації РНБО України Андрія Коваленка.

Що передувало

Російська Федерація заявила, що більше не буде дотримуватись мораторію на розміщення ракет середньої та меншої дальності наземного базування.

Як заявили в МЗС країни, Росія більше не вважає себе пов’язаною зазначеним мораторієм, оскільки "російські ініціативи не зустріли взаємності".

"США та їхні союзники не тільки відкрито окреслили плани щодо розміщення американських наземних РСМД (ракет середньої та малої дальності) у різних регіонах, а й уже значно просунулися у практичній реалізації своїх намірів", - скаржаться росіяни.

Окрім цього в МЗС РФ заявили, що рішення щодо розміщення ракет буде ухвалено "на основі міжвідомчого аналізу масштабів розгортання американських та інших західних РСМД наземного базування, а також загального розвитку ситуації в галузі міжнародної безпеки та стратегічної стабільності".

Що каже Коваленко

За словами Коваленка, така заява росіян є формальністю, адже такі ракети вже були напоготові з 2019 року. Це сталось після того, як президент США Дональд Трамп вийшов з ДРСМД через російське порушення.

"Іскандери" вже тоді опинились у Криму. Тепер це подають як "відповідь" на "західну ескалацію" і допомогу Україні, але сенс суто пропагандистський", - пише Коваленко.

На його думку, таке рішення окупантів нічого не змінить у балансі сил, "хіба що Москва зможе далі лякати "Орєшніком" у Білорусі.