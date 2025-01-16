В РФ жалуются на "массированный налет" дронов на Тамбовскую область и серию взрывов

Напомним, ранее российская сторона заявляла о дроновом ударе по Тамбовской области в ночь на 15 января, и тогда из-за воздушной атаки произошел пожар на спиртзаводе, расположенном в селе Новая Ляда.

Также на удар БПЛА по Тамбовской области в России жаловались 14 января во время "массированной" воздушной атаки на страну-агрессору. Тогда, по данным российской стороны, суммарно были атакованы 12 регионов. Детальнее о масштабной атаке на объекты РФ читайте в отдельном материале РБК-Украина.

Добавим, 25 декабря дроны также атаковали Тамбовскую область, тогда под удар попало важное оборонное предприятие РФ - Мичуринский завод "Прогресс".

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