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У РФ скаржаться на "масований наліт" дронів на Тамбовську область і серію вибухів

Ілюстративне фото: у Тамбовській області пролунали вибухи (росЗМІ)
Автор: Володимир Костирін

У Тамбовській області (РФ) у ніч проти 16 січня пролунала серія вибухів в районі міста Котовськ та селища Кузьмино-Гать, де розташований пороховий завод. У регіоні працюють системи протиповітряної оборони.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Mash та місцеві пабліки.

Росмедіа пишуть, що атака дронів на Тамбовську область цієї ночі є "масованою". Повітряний удар російська сторона приписує Україні.

Також в російських соцмережах розповідають, начебто БПЛА літакового типу рухалися "у бік порохового заводу у селі Кузьмино-Гать".

В тамбовських Telegram-каналах також стверджують, що у Котовську було кілька вибухів. Начебто там працювала ППО. 

Як пишуть в місцевих пабліках, дрони почали атакувати Тамбовську область починаючи з 00:40. 

Також, за даними російських медіа, вибухи лунали й у Кузьмино-Гать.

Також у тамбовських пабліках розповідають про збиття БПЛА в результаті роботи ППО у регіоні.

Між тим місцева влада не робила заяв щодо ситуації в Тамбовській області на тлі повітряної атаки.

Нагадаємо, раніше російська сторона заявляла про дроновий удар по Тамбовській області у ніч проти 15 січня, і тоді через повітряну атаку сталася пожежа на спиртзаводі, розташованому в селі Нова Ляда.

Також на удар БПЛА по Тамбовській області у Росії скаржилися 14 січня під час "масованої" повітряної атаки на країну-агресорку. Тоді, за даними російської сторони, сумарно було атаковано 12 регіонів. Детальніше про масштабну атаку на об'єкти РФ читайте в окремому матеріалі РБК-Україна.

Додамо, 25 грудня дрони також атакували Тамбовську область, у тоді під удар потрапило важливе оборонне підприємство РФ - Мічурінський завод "Прогрес".

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ВибухиАтака дронів