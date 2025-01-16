У РФ скаржаться на "масований наліт" дронів на Тамбовську область і серію вибухів

Нагадаємо, раніше російська сторона заявляла про дроновий удар по Тамбовській області у ніч проти 15 січня, і тоді через повітряну атаку сталася пожежа на спиртзаводі, розташованому в селі Нова Ляда.

Також на удар БПЛА по Тамбовській області у Росії скаржилися 14 січня під час "масованої" повітряної атаки на країну-агресорку. Тоді, за даними російської сторони, сумарно було атаковано 12 регіонів. Детальніше про масштабну атаку на об'єкти РФ читайте в окремому матеріалі РБК-Україна.

Додамо, 25 грудня дрони також атакували Тамбовську область, у тоді під удар потрапило важливе оборонне підприємство РФ - Мічурінський завод "Прогрес".

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