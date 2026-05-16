РФ спасает свои атомные субмарины от дронов ВСУ с помощью сеток (фото)

Флот оккупантов РФ настолько напуган атаками украинских дронов, что теперь даже на подводные лодки Тихоокеанского флота стали натягивать антидронные сетки. Спутниковые снимки четко демонстрируют, что именно так россияне пытаются защитить атомные субмарины от повторения "Паутины".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на морской портал Naval News .

Недавние спутниковые снимки компании "Вантор" показывают, что российский флот развернул системы борьбы с беспилотниками над подводными лодками класса "Борей" (по классификации НАТО - "Долгорукий"), которые пришвартованы в Рыбачьем.

Субмарина способна нести 16 баллистических ракет подводного базирования РСМ-56 "Булава" (по классификации НАТО SS-N-30).

Расположенный на полуострове Камчатка, Рыбачий служит одной из стратегических военно-морских баз Тихоокеанского флота ВМС России и находится примерно в 7400 км к востоку от Украины.

Подобные металлические сетки для борьбы с дронами были замечены над подводными лодками Черноморского флота, а также над подводными лодками Балтийского и Северного флотов (расположенных на побережье Баренцева моря). Их даже можно увидеть на российских надводных военных кораблях, в частности, действующих в Черном море.

Фото: атомные субмарины РФ с антидронными сетками (Vantor)

Обычно эти сетки расположены над рубкой подводной лодки, защищая люк, который ведет непосредственно в диспетчерскую. Но сетка, которая видна на спутниковых снимках, покрывает всю лодку.