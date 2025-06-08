В Энгельсе третий день мощно горит нефтебаза после украинской атаки (фото, видео)
В российском Энгельсе Саратовской области третий день подряд горит нефтебаза. Ее в ночь на 6 июня атаковали украинские защитники.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Astra.
Как отмечается, огонь продолжает бушевать на нефтебазе "Кристалл" в Энгельсе, где находится база стратегической авиации РФ. Черный дым с места попадания видно из разных уголков города.
При этом российские чиновники пытаются успокоить жителей Энгельса, что якобы из-за пожара воздух не загрязнен.
"Специалисты Роспотребнадзора в постоянном режиме продолжают мониторинг состояния воздуха. Анализ отобранных сегодня проб не выявил превышения концентрации вредных веществ в пределах жилой застройки на территории Энгельса. Отбор проб будет проводиться до полной ликвидации возгорания", - сообщили в правительстве Саратовской области.
Удар по Энгельсу
Напомним, 6 июня в Генштабе ВСУ сообщили, что нанесли удар на опережение по двум ключевым аэродромам РФ - "Энгельс" и "Дягилево".
В Энгельсе подтверждены многочисленные попадания по меньшей мере в три резервуара с горюче-смазочными материалами.
В Дягилево украинские воины нанесли успешное огневое поражение по аэродрому, был пожар в районе цели.
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