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Удар на опережение: Генштаб подтвердил атаки на ключевые аэродромы РФ

Украина, Пятница 06 июня 2025 11:43
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Удар на опережение: Генштаб подтвердил атаки на ключевые аэродромы РФ Фото: Пожар на нефтебазе в Энгельсе (соцсети)
Автор: Ірина Глухова

В ночь на 6 июня украинские Силы обороны осуществили удары на опережение по аэродромам базирования вражеской авиации, которые непосредственно вовлечены в обстрелы Украины. Это произошло накануне масштабной атаки РФ по украинским городам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Отмечается, что в результате операции был поражен аэродром "Энгельс" в Саратовской области, где базируются стратегические бомбардировщики, а также аэродром "Дягилево" в Рязанской области, откуда взлетают воздушные заправщики и истребители сопровождения.

В обоих регионах зафиксированы мощные взрывы, пожары и задымление, а на некоторых объектах - масштабное возгорание резервуаров с горюче-смазочными материалами (ГСМ).

"Экстренным службам оккупантов не удалось локализовать возгорание, наблюдается значительное задымление. Зафиксированы десятки взрывов в районе целей. Результаты поражения уточняются", - говорится в сообщении.

Удар на опережение: Генштаб подтвердил атаки на ключевые аэродромы РФФото: Силы обороны ударили по аэродромам "Дягилево" и "Энгельс" в России (t.me/GeneralStaffZSU)

Также Силы обороны Украины атаковали ряд важных объектов врага на территории России и временно оккупированных районах Украины.

"Зафиксировано поражение логистического пункта 30 мотострелкового полка 72 мотострелковой дивизии армии РФ в районе населенного пункта Кульбаки Курской области. Результаты поражения уточняются, - добавили в Генштабе.

Военные наносили, что удар по российским военным объектам стал ответом накануне очередного массированного вражеского ракетного обстрела, в частности против столицы Украины.

Напомним, дроны атаковали стратегические объекты в Саратове и Энгельсе, где базируется важная авиация. Местные жители сообщали о звуках взрывов, работе ПВО и пожарах. Подробнее об этом - читайте в материале РБК-Украина.

Также руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко прокомментировал удары по военным объектам на территории России. Какое значение эти атаки имеют для Украины - РБК-Украина сообщало отдельно.

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