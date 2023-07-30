В РФ рассказали об еще одной "атаке БПЛА", уже на оккупированный Крым
Во временно оккупированном Россией украинском Крыму ночью 30 июля звучали взрывы из-за работы противовоздушной обороны по якобы десяткам БПЛА.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны РФ.
Уже традиционно в российском военном ведомстве говорят о "пресечении попытки" атаки дронов, которую приписывают Украине.
Утверждается, что это были 25 БПЛА самолетного типа.
"16 украинских БпЛА уничтожены огнем средств ПВО. Еще 9 украинских беспилотников подавлены средствами радиоэлектронной борьбы и, не достигнув цели, потерпели крушение в акватории Черного моря и в районе мыса Тарханкут", - рассказали в Минобороны РФ.
Также в министерстве добавили, что пострадавших и разрушений нет.
К слову, ранее сегодня в этом ведомстве объясняли взрывы в Москве и Подмосковье также якобы атакой украинских дронов, которая произошла рано утром.
Взрывы в Крым
Во временно подконтрольном российским оккупантам Крыму в последнее время существенно увеличилось количество взрывов. Они обычно происходят на военных объектах захватчиков, на складах боеприпасов, объектах логистики и так далее.
Так, 22 июня вблизи Чонгара на границе Херсонской области и Крыма раздались взрывы. Позже стало известно о повреждениях Чонгарских мостов. Российские оккупанты сразу заявили о том, что наши военные якобы нанесли удар дальнобойными ракетами Storm Shadow.
При этом недавно в Генштабе ВСУ подтвердили, что военные применили британские ракеты Storm Shadow для удара по мостам в районе Чонгар.
А вечером 29 июля в ВСУ также заявили, что нанесли еще один удар по мосту в Чонгаре, соединяющем материковую территорию Украины с оккупированным Крымом.
Напомним также, что утром 24 июля в поселке Веселое раздались взрывы на военном аэродроме и складе боеприпасов. В РФ заявили о якобы "атаке беспилотников".
Оккупационные "власти Крыма" также объявили эвакуацию населения в радиусе 5 км от места взрывов в Джанкойском районе. Партизаны сообщили, что в Крыму могла быть уничтожена партия ракет "Оникс".
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.