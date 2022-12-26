У РФ начался технический голод. Буданов объяснил, с какими проблемами столкнулись оккупанты

Российская армия с начала осени начала сталкиваться с техническим голодом. Оккупантам не хватает различных боеприпасов, в том числе к танкам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова начальника ГУР Минобороны Кирилла Буданова в интервью Liga.net .

"Российская армия сталкивается с почти идентичными проблемами, с которыми сталкиваемся и мы. Только мы с марта, а они – примерно с начала осени. Как у нас проблема со снарядами к артиллерии, которую мы решаем благодаря партнерам, – так и у них это началось", - отметил он.

Буданов объяснил, что у россиян сейчас наблюдаются проблемы с запасами осколочно-фугасны снарядов к танкам и ракетами к РСЗО.

"Сейчас россияне также по всему миру ищут, где приобрести снаряды 122 и 152 мм, танковые осколочно-фугасные выстрелы и реактивные снаряды к "Градам" и "Ураганам", - рассказал начальник ГУР.