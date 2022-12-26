UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У РФ розпочався технічний голод. Буданов пояснив, з якими проблемами зіткнулися окупанти

Фото: начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Руслан Гаращенко

Російська армія з початку осені почала зіштовхуватися з технічним голодом. Окупантам не вистачає різних боєприпасів, зокрема танків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова начальника ГУР Міноборони Кирила Буданова в інтерв'ю Liga.net.

"Російська армія стикається з майже ідентичними проблемами, з якими стикаємось і ми. Тільки ми з березня, а вони – приблизно з початку осені. Як у нас проблема зі снарядами до артилерії, яку ми вирішуємо завдяки партнерам, – так і в них це почалося", - зазначив він.

Буданов пояснив, що у росіян зараз спостерігаються проблеми із запасами осколково-фугасних снарядів до танків та ракетами до РСЗВ.

"Зараз росіяни також по всьому світу шукають, де придбати снаряди 122 та 152 мм, танкові осколково-фугасні постріли та реактивні снаряди до "Град" та "Ураганів", - розповів начальник ГУР.

Нагадаємо, раніше Reuters з посиланням на джерела в адміністрації президента США писало, що ПВК "Вагнер" отримала партію зброї з КНДР, яку росіяни використовуватимуть у війні проти України.

Перед цим координатор зі стратегічних комунікацій у Раді нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявляв, що Північна Корея організувала таємні постачання артилерійських снарядів для РФ, оскільки країна-агресор зазнає дефіциту боєприпасів.

КНДР, у свою чергу, спростовує повідомлення про те, що Пхеньян пропонував та передавав Росії озброєння.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяВійна в УкраїніГлавное управление разведки