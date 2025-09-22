ua en ru
Политика
Наемники с Ближнего Востока на войне в Украине: РФ вербует бывших боевиков ИГИЛ

Понедельник 22 сентября 2025 18:14
Наемники с Ближнего Востока на войне в Украине: РФ вербует бывших боевиков ИГИЛ Фото: Россия и Иран вербуют наемников с Ближнего Востока (Getty Images)
Автор: Сергей Новиков

Россия и Иран активно вербуют наемников с Ближнего Востока и Афганистана для участия в войне в Украине.

Как пишет РБК-Украина, об этом сообщила "Украинская правда" со ссылкой на источники в спецслужбах.

К ведению боевых действий на стороне оккупантов привлекают граждан Ирака, Сирии, Афганистана, Ливии, Йемена и других стран региона.

Спецслужбы получили данные о том, что Россия совместно с Ираном вербуют даже бывших боевиков ИГИЛ, что вызывает серьезную обеспокоенность экспертов в области безопасности.

Основными причинами этого процесса считается недостаток личного состава в российской армии. Наемникам предлагают финансовое вознаграждение и предоставление российского гражданства, указано в публикации.

Для переброски наемников используются нелегальные миграционные и торговые маршруты, проходящие по четырем основным направлениям:

  • Ближний Восток – Иран – Армения – Грузия – Россия
  • Ближний Восток – Иран – Азербайджан – Россия
  • Ближний Восток – Иран – Центральная Азия – Россия
  • Афганистан – Центральная Азия – Россия

Сообщается, что в последние дни были зафиксированы случаи задержания нелегальных мигрантов, пытавшихся пересечь границы в Армении, Азербайджане и странах Центральной Азии.

Их переписка указывает на тесную координацию с российской стороной и получение конкретных обещаний за участие в этом процессе.

В частности, был задержан гражданин Ирака 2006 года рождения, пытавшийся незаконно пересечь территорию одной из указанных стран. Он заключил контракт с Минобороны РФ для вступления в ряды вооруженной группировки "Багдад". Об этом свидетельствуют оказавшиеся в распоряжении спецслужб фотодокументы.

Ему пообещали денежное вознаграждение в размере от 3-8 тыс. долларов, а также предоставление российского гражданства через полгода службы.

Напомним, в Центре национального сопротивления сообщили, что российский диктатор Владимир Путин пообещал боевикам по два гектара украинской земли за участие в войне, что свидетельствует о колониальном характере агрессии Кремля.

ИГИЛ Ближний восток Война России против Украины
