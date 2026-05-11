РФ рассматривает новую волну открытой мобилизации, если война затянется на 2 года, - источник

Как рассказал глава Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко, "это один из сценариев, который они рассматривают, если решат продолжать войну еще на год-два".

Еще один собеседник издания утверждает, что пока такое решение в Москве не принято, но все необходимые процедуры и процессы для этого готовы. Прежде всего уже есть еще действующий указ о мобилизации, которым российский диктатор Владимир Путин руководствовался осенью 2022 года.

"У россиян в планах есть проведение - если будет такая необходимость - более широкой мобилизации, и они готовы к этому. Эта новая волна мобилизации может предусматривать, например, призыв 300 тысяч человек, как это было в 2022-м", - рассказал один из источников РБК-Украина.

По оценкам собеседника, это "это будет иметь серьезное негативное влияние на экономическую ситуацию в РФ".

