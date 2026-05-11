РФ рассматривает новую волну открытой мобилизации, если война затянется на 2 года, - источник

Россия готовит новую мобилизацию до 300 тысяч человек, если Кремль решит продолжать войну против Украины еще на один-два года. Однако окончательное решение пока не принято.
Об этом говорится в материале РБК-Украина"Смена тактики и новые цели: на что может пойти Россия, чтобы переломить ход войны".
Как рассказал глава Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко, "это один из сценариев, который они рассматривают, если решат продолжать войну еще на год-два".
Еще один собеседник издания утверждает, что пока такое решение в Москве не принято, но все необходимые процедуры и процессы для этого готовы. Прежде всего уже есть еще действующий указ о мобилизации, которым российский диктатор Владимир Путин руководствовался осенью 2022 года.
"У россиян в планах есть проведение - если будет такая необходимость - более широкой мобилизации, и они готовы к этому. Эта новая волна мобилизации может предусматривать, например, призыв 300 тысяч человек, как это было в 2022-м", - рассказал один из источников РБК-Украина.
По оценкам собеседника, это "это будет иметь серьезное негативное влияние на экономическую ситуацию в РФ".
Напомним, российские власти все чаще прибегают к мерам скрытой принудительной мобилизации на фоне огромных потерь на поле боя и низкого уровня набора в армию.
По данным разведки, региональные и муниципальные органы исполнительной власти субъектов РФ получили указания по формированию "добровольческих" списков для отправки на войну - в них прежде всего включают лиц с задолженностью за жилищно-коммунальные услуги.
Также российский министр поручил подготовить не менее 2% студентов к подписанию контрактов.
Кроме того, в одном из российских регионов губернатор обязал средние и крупные предприятия самостоятельно отбирать работников для заключения контрактов с Минобороны РФ.
При этом бывший президент РФ, а ныне заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев утверждает, что в новой волне мобилизации в России "нет никакой необходимости".