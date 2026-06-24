РФ разгоняет фейк о "захвате" Иволжанского на Сумщине: что происходит на самом деле

Российские пропагандисты объявили о захвате Иволжанского в Сумской области, но успехи оказались вымышленными.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Центра коммуникаций группировки войск "Курск".

Что на самом деле с Иволжанским

Село Иволжанское Сумской области находится под полным контролем Сил обороны Украины. Населенный пункт расположен в глубоком тылу украинских позиций - никаких штурмовых действий и присутствия врага там нет.

Группировка "Север", которой россияне приписали "захват", к этому населенному пункту не приближалась.

Как ответили в группировке "Курск"

Относительно сообщений о боях с участием 71-й бригады ВСУ там заявили:

"Сообщения о боях с участием 71 бригады - это очередная манипуляция российских штабных фантазеров, которые наугад берут названия украинских подразделений и вписывают их на карту, рисуя стрелочки своих "наступлений".

В заявлении также отмечено, что успехи российских генералов придуманы.

Фото: вбросы в прессе РФ о "захвате" Иволжанского (t.me/uvkkursk)

"Очевидно, устав получать на орехи в собственном пограничном, российские генералы сдвигают линию фронта единственным доступным им способом - клавиатурой".

По мнению группировки "Курск", пока противник преодолевает километры в воображении своих офицеров, единственная территория, которую он реально контролирует, - это собственная новостная лента.

"Поэтому пока противник преодолевает километры в воображении враждебных офицеров, единственная территория, которую они действительно надежно контролируют, - это их собственная новостная лента. Желаем и дальше уверенно держать этот рубеж", - говорится в заявлении.