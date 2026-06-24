РФ разгоняет фейк о "захвате" Иволжанского на Сумщине: что происходит на самом деле
Российские пропагандисты объявили о захвате Иволжанского в Сумской области, но успехи оказались вымышленными.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Центра коммуникаций группировки войск "Курск".
Что на самом деле с Иволжанским
Село Иволжанское Сумской области находится под полным контролем Сил обороны Украины. Населенный пункт расположен в глубоком тылу украинских позиций - никаких штурмовых действий и присутствия врага там нет.
Группировка "Север", которой россияне приписали "захват", к этому населенному пункту не приближалась.
Как ответили в группировке "Курск"
Относительно сообщений о боях с участием 71-й бригады ВСУ там заявили:
"Сообщения о боях с участием 71 бригады - это очередная манипуляция российских штабных фантазеров, которые наугад берут названия украинских подразделений и вписывают их на карту, рисуя стрелочки своих "наступлений".
В заявлении также отмечено, что успехи российских генералов придуманы.
Фото: вбросы в прессе РФ о "захвате" Иволжанского (t.me/uvkkursk)
"Очевидно, устав получать на орехи в собственном пограничном, российские генералы сдвигают линию фронта единственным доступным им способом - клавиатурой".
По мнению группировки "Курск", пока противник преодолевает километры в воображении своих офицеров, единственная территория, которую он реально контролирует, - это собственная новостная лента.
"Поэтому пока противник преодолевает километры в воображении враждебных офицеров, единственная территория, которую они действительно надежно контролируют, - это их собственная новостная лента. Желаем и дальше уверенно держать этот рубеж", - говорится в заявлении.
Напомним, что Россия уже прибегала к подобным информационным манипуляциям на других участках фронта. В частности, РБК-Украина сообщало: в РФ заявили о "неизбежном" взятии Константиновки, однако украинские военные опровергли это и продолжают зачищать врага на подступах к городу .
Между тем, ISW фиксирует еще одну тревожную тенденцию. Россия разрабатывает юридический механизм, который позволит привлечь граждан Беларуси в свои вооруженные силы через конструкцию Союзного государства.