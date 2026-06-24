РФ розганяє фейк про "захоплення" Іволжанського на Сумщині: що відбувається насправді

Російські пропагандисти оголосили про захоплення Іволжанського на Сумщині, але успіхи виявилися вигаданими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Центру комунікацій угруповання військ "Курськ".

Що насправді з Іволжанським

Село Іволжанське Сумської області перебуває під повним контролем Сил оборони України. Населений пункт розташований у глибокому тилу українських позицій - жодних штурмових дій і ворожої присутності там немає.

Угруповання "Сєвєр", якому росіяни приписали "захоплення", до цього населеного пункту не наближалось.

Як відповіли в угрупованні "Курськ"

Щодо повідомлень про бої за участі 71-ї бригади ЗСУ там заявили:

"Повідомлення про бої за участі 71 бригади - це чергова маніпуляція російських штабних фантазерів, які навмання беруть назви українських підрозділів і вписують їх на карту, малюючи стрілочки своїх "наступів".

У заяві також зазначено, що успіхи російських генералів вигадані.

Фото: вкиди в пресі РФ про "захоплення" Іволжанського (t.me/uvkkursk)

"Очевидно, втомившись отримувати на горіхи у власному прикордонні, російські генерали посувають лінію фронту єдиним доступним їм способом - клавіатурою".

На думку угруповання "Курськ", поки противник долає кілометри в уяві своїх офіцерів, єдина територія, яку він реально контролює, - це власна стрічка новин.

"Тому поки противник долає кілометри в уяві ворожих офіцерів, єдина територія, яку вони справді надійно контролюють, - це їхня власна стрічка новин. Бажаємо й надалі впевнено тримати цей рубіж", - йдеться у заяві.