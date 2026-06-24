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РФ розганяє фейк про "захоплення" Іволжанського на Сумщині: що відбувається насправді

12:13 24.06.2026 Ср
2 хв
Росіяни і в очі цього села не бачили
aimg Олена Чупровська
РФ розганяє фейк про "захоплення" Іволжанського на Сумщині: що відбувається насправді Фото: Нове "захоплення" Росії виявилось вигадкою (Getty Images)
Розумій ситуацію на фронті через факти, а не чутки з РБК-Україна у Google

Російські пропагандисти оголосили про захоплення Іволжанського на Сумщині, але успіхи виявилися вигаданими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Центру комунікацій угруповання військ "Курськ".

Що насправді з Іволжанським

Село Іволжанське Сумської області перебуває під повним контролем Сил оборони України. Населений пункт розташований у глибокому тилу українських позицій - жодних штурмових дій і ворожої присутності там немає.

Угруповання "Сєвєр", якому росіяни приписали "захоплення", до цього населеного пункту не наближалось.

Як відповіли в угрупованні "Курськ"

Щодо повідомлень про бої за участі 71-ї бригади ЗСУ там заявили:

"Повідомлення про бої за участі 71 бригади - це чергова маніпуляція російських штабних фантазерів, які навмання беруть назви українських підрозділів і вписують їх на карту, малюючи стрілочки своїх "наступів".

У заяві також зазначено, що успіхи російських генералів вигадані.

РФ розганяє фейк про &quot;захоплення&quot; Іволжанського на Сумщині: що відбувається насправдіФото: вкиди в пресі РФ про "захоплення" Іволжанського (t.me/uvkkursk)

"Очевидно, втомившись отримувати на горіхи у власному прикордонні, російські генерали посувають лінію фронту єдиним доступним їм способом - клавіатурою".

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На думку угруповання "Курськ", поки противник долає кілометри в уяві своїх офіцерів, єдина територія, яку він реально контролює, - це власна стрічка новин.

"Тому поки противник долає кілометри в уяві ворожих офіцерів, єдина територія, яку вони справді надійно контролюють, - це їхня власна стрічка новин. Бажаємо й надалі впевнено тримати цей рубіж", - йдеться у заяві.

Нагадаємо, що Росія вже вдавалась до подібних інформаційних маніпуляцій на інших ділянках фронту. Зокрема, РБК-Україна повідомляло: у РФ заявили про "неминуче" взяття Костянтинівки, однак українські військові спростували це і продовжують зачищати ворога на підступах до міста.

Тим часом ISW фіксує ще одну тривожну тенденцію. Росія розробляє юридичний механізм, який дозволить залучити громадян Білорусі до своїх збройних сил через конструкцію Союзної держави.

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