Полтава под ударом: из-за массированной атаки бушуют пожары, есть травмированные (фото)

Полтава этой ночью подверглась массированной воздушной атаке со стороны российских оккупантов, и целями вражеских дронов была сугубо гражданская инфраструктура. В результате атаки пострадали три человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС ).

Чрезвычайники рассказали, что в ночь с 22 на 23 апреля под российскими атаками с применением ударных БПЛА "оказалась исключительно гражданская инфраструктура города".

"Повреждены жилые дома, предприятия, склады, гаражи", - передали в ГСЧС.

В Службе проинформировали, что в Полтаве в результате вражеской воздушной атаки пострадали три человека.

"Один из дронов упал вблизи многоэтажки - выбиты стекла, поврежден фасад. Возникли пожары: пожарные укрощают пламя", - сообщили чрезвычайники.

Также в ГСЧС отметили, что в городе продолжается ликвидация последствий дроновых ударов со стороны врага.

"На месте работают психологи ГСЧС, которые оказывают помощь пострадавшим жителям", - добавили в Службе.

Удар дронами по Полтаве

Напомним, вчера поздно вечером, 22 апреля, в Полтаве прозвучала серия взрывов на фоне вражеской дроновой атаки. Кроме того, местные паблики писали, что после этого в части Полтавы наблюдались проблемы со светом.

Как рассказал позже глава ОВА, были сообщения о попаданиях по предприятиям и открытым территориям вблизи гражданских объектов в Подольском и Шевченковском районах Полтавы.

Кроме того, чиновник рассказал, что в Полтавской области благодаря работе сил и средств ПВО было сбито значительное количество вражеских воздушных целей, также были и "прилеты" в районе Полтавы - в частности фиксировались попадания в объекты гражданской инфраструктуры и предприятий.