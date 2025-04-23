В Киеве и ряде областей объявили тревогу из-за угрозы баллистики

В Киеве и ряде областей сегодня, 23 апреля, была объявлена воздушная тревога. Есть угроза баллистики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог и Воздушные силы ВСУ в Telegram .

По состоянию на 15:18 воздушная тревога объявлена в Киеве, Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской и Полтавской областях.

Россия стала чаще применять баллистику

Напомним, последнее время российские оккупанты стали чаще терроризировать мирные города Украины баллистическими ракетами.

Враг запускает по гражданской инфраструктуре Украины ракеты с кассетной боевой частью, которые очень опасны для жизни мирных граждан.

В частности, несколько недель назад враг ударил такими ракетами по Сумам. Тогда ракета прилетела по месту скопления людей, 35 человек погибло.

Также 18 апреля оккупанты запустили по Харькову свои баллистические ракеты. Они прилетели по Основянскому району.

Было известно, что в результате такой атаки врага пострадали более 100 мирных жителей.

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