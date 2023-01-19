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РФ продолжает держать свои ракетоносители в Черном море: в ВМС назвали их количество

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Четверг 19 января 2023 14:55
РФ продолжает держать свои ракетоносители в Черном море: в ВМС назвали их количество Фото: РФ продолжает держать свои ракетоносители в Черном море (facebook.com)
Автор: Руслан Гаращенко

По состоянию на 19 января российская армия продолжает держать в акваториях трех морей 23 корабля, в том числе носители крылатых ракет "Калибр".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Военно-морских сил ВСУ.

По данным военных, в Черном море на боевом дежурстве находится 11 вражеских кораблей, среди которых 6 носителей крылатых ракет "Калибр". Их общий залп составляет около 40 ракет.

Также в Азовском морей враг продолжает контролировать морские коммуникации, удерживая на боевом дежурстве два корабля.

Тем временем в Средиземное море россияне вывели 10 суден, включая пять ракетносителей с общим залпом 72 ракеты.

Напомним, вчера залп крылатых ракет на борту российских кораблей в Черном море составлял 44 единицы.

Ранее начальник Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталия Гуменюк сообщила, что нахождение ракетоносителей в Черном море может свидетельствовать о продолжении вражеских атак.

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