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РФ продолжает держать в Черном море военные корабли с ракетами, - ВМС

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Среда 18 января 2023 11:00
РФ продолжает держать в Черном море военные корабли с ракетами, - ВМС Фото: РФ продолжает держать в Черном море военные корабли с ракетами (Минобороны РФ)
Автор: Руслан Гаращенко

Российская армия продолжает держать в акваториях трех морей 27 военных кораблей. В Черном море находится шесть ракетоносителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Военно-морских сил Украины.

Так, в Черном море на боевом дежурстве находится 16 вражеских кораблей, среди которых 6 носителей крылатых ракет "Калибр". Их общий залп составляет около 44 ракет. Также в Азовском море враг держит два корабля.

Тем временем в Средиземном море на боевом дежурстве находится девять кораблей, в том числе пять носителей "Калибров". На их борту 72 ракеты.

Напомним, ранее начальник Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталия Гуменюк сообщила, что нахождение ракетоносителей в Черном море может свидетельствовать о продолжении вражеских атак.

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