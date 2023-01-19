ua ru
Чт, 19 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

РФ продовжує тримати свої ракетоносії у Чорному морі: у ВМС назвали їх кількість

Новость на русском →
Четвер 19 січня 2023 14:55
РФ продовжує тримати свої ракетоносії у Чорному морі: у ВМС назвали їх кількість Фото: РФ продовжує тримати свої ракетоносії у Чорному морі (facebook.com)
Автор: Руслан Гаращенко

Станом на 19 січня російська армія продовжує тримати в акваторіях трьох морів 23 кораблі, зокрема носії крилатих ракет "Калібр".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Військово-морських сил ЗСУ.

За даними військових, у Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 11 ворожих кораблів, серед яких 6 носіїв крилатих ракет "Калібр". Їхній загальний залп становить близько 40 ракет.

Також в Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації, утримуючи на бойовому чергуванні два кораблі.

Тим часом, у Середземне море росіяни вивели 10 суден, включаючи п'ять ракетносіїв із загальним залпом 72 ракети.

Нагадаємо, вчора залп крилатих ракет на борту російських кораблів у Чорному морі складав 44 одиниці.

Раніше начальник Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк повідомила, що перебування ракетоносіїв у Чорному морі може свідчити про продовження ворожих атак.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Черное море Війна в Україні
NEWS
Вертоліт та майже 800 окупантів: Генштаб назвав втрати Росії в Україні за добу
Вертоліт та майже 800 окупантів: Генштаб назвав втрати Росії в Україні за добу
DAILY
Як росіяни руйнували села та людські долі. Репортаж з Херсонської області
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна Як росіяни руйнували села та людські долі. Репортаж з Херсонської області