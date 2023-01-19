РФ продовжує тримати свої ракетоносії у Чорному морі: у ВМС назвали їх кількість

Фото: РФ продовжує тримати свої ракетоносії у Чорному морі (facebook.com)

Станом на 19 січня російська армія продовжує тримати в акваторіях трьох морів 23 кораблі, зокрема носії крилатих ракет "Калібр".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Військово-морських сил ЗСУ.