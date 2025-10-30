ua en ru
Баллистика, "Шахеды", "Калибры" и Ту-95 в небе. Главное о массированной атаке на Украину

Четверг 30 октября 2025 05:34
Баллистика, "Шахеды", "Калибры" и Ту-95 в небе. Главное о массированной атаке на Украину Фото: людей призвали перейти в укрытие (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В ночь на 30 октября россияне в очередной раз осуществляют комбинированную атаку на Украину. На украинский город летят дроны, баллистика и крылатые ракеты.

РБК-Украина рассказывает все, что известно по состоянию на сейчас.

Главное:

  • Россияне запустили дроны, в Чернигове поврежден объект инфраструктуры, в Киеве работали силы ПВО;
  • Баллистика ударила по Запорожью и Днепру;
  • Украину атакуют крылатые ракеты с моря и авиации;
  • Россия подняла самолеты МиГ-31К, которые являются носителями "Кинжалов"

Чем атакуют россияне Украину

"Шахедная" атака

По данным Воздушных сил ВСУ, начиная еще с вечера, 29 октября, в воздушном пространстве Украины начали фиксировались группы ударных беспилотников.

Первые дроны были зафиксированы в 17:04 в Черниговской области. Позже беспилотники были уже в Сумской, Харьковской и ряде других регионов Украины.

Около 23:00 стало известно, что враг атаковал объект критической инфраструктуры в центре Чернигова. Еще позже, уже после часа ночи, вражеские дроны летели на Киев, в столице работали силы ПВО.

Удары баллистикой

Утром, в 04:00, Воздушные силы ВСУ проинформировали об угрозе применения баллистического вооружения из Крыма.

Сразу после этого военные зафиксировали скоростные цели в направлении Запорожья и Днепра, после чего в этих городах были слышны взрывы.

Позже глава Запорожской ОВА Иван Федоров подтвердил атаку по областному центру. Согласно его сообщению, враг попал в общежитие, в результате чего там разрушены несколько этажей.

"Произошло несколько возгораний в жилой застройке. Пострадали и объекты инфраструктуры. Информация о пострадавших уточняется", - добавил он, отметив, что атака на город продолжалась несколько часов.

Стоит заметить, что перед баллистической атакой регион также пытались атаковать дроны.

Запуск крылатых и аэробаллистических ракет с моря и авиации

Примерно в 4 утра мониторинговые каналы сообщили, что враг запустил по Украине крылатые ракеты типа "Калибр".

Позже военные зафиксировали их в воздушном пространстве Украины. Первые ракеты летели над Херсонской областью в направлении Николаевской. Еще через некоторое время стало понятно, что ракеты летят в направлении западных областей. Среди них: Хмельницкая, Тернопольская и Ивано-Франковская и Львовская.

Уже после 5 утра в Воздушных силах ВСУ призвали жителей Львова быть в укрытиях, а СМИ информировали о звуках взрывов в Ивано-Франковске.

Стоит заметить, что этой ночью враг поднял в небо стратегические бомбардировщики Ту-95МС, после чего совершил пусковые маневры.

Кроме того, утром в 04:56 в России взлетели самолеты МиГ-31К, которые являются носителями аэробаллистических ракет. Военные зафиксировали пуски на Винницкую область, после чего ракеты "Кинжал" летели на Ладыжин.

По состоянию на 05:30 во многих регионах Украины продолжается фиксация крылатых ракет, а по всей территории страны объявлена воздушная тревога.

При подготовке материала использовались данные Воздушных сил и информация от местных властей.

