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В РФ пожаловались на атаку дронов: ПВО работала в пяти регионах

Среда 01 января 2025 22:18
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В РФ пожаловались на атаку дронов: ПВО работала в пяти регионах Иллюстративное фото: в РФ пожаловались на атаку дронов (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Российские военные пожаловались на очередную атаку неизвестных беспилотников вечером среды, 1 января. Российская ПВО работала в пяти регионах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны РФ.

Как заявили во вражеском ведомстве, сегодня вечером Россию якобы атаковали беспилотники. В период с 20:00 до 22:00 по московскому времени российская ПВО якобы уничтожила 14 украинских беспилотных летательных аппаратов.

Два дрона над территорией Белгородской области, четыре над территорией Воронежской области, пять над территорией Ростовской области, два над территорией Тульской и один над территорией Орловской области.

Атаки дронов в России

Напомним, в аэропорту российского города Саранск вечером среды, 1 января, объявили режим "ковер". Причиной была якобы угроза дронов.

Также в городе Ярцево Смоленской области в ночь на 31 декабря состоялась воздушная атака с применением беспилотников.

А на днях россияне также жаловались на атаку беспилотников. В ночь на вторник, 31 декабря российская ПВО якобы сбила 68 беспилотников.

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Министерство обороны РФ
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